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"Рискуем нашими людьми". ВСУ рассказали о новой тактике контрнаступления - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:08 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/vsu-1883118785.html
"Рискуем нашими людьми". ВСУ рассказали о новой тактике контрнаступления
"Рискуем нашими людьми". ВСУ рассказали о новой тактике контрнаступления - РИА Новости, 09.07.2023
"Рискуем нашими людьми". ВСУ рассказали о новой тактике контрнаступления
ВСУ для обезвреживания российских мин на передовой рискуют группами саперов, из-за этого они несут значительные потери, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T16:08
2023-07-09T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВСУ для обезвреживания российских мин на передовой рискуют группами саперов, из-за этого они несут значительные потери, сообщает журнал Economist. Согласно изданию, Украина в начале контрнаступления после неудачной атаки в районе Малой Токмачки Запорожской области сменила тактику. Теперь перед пехотой идут группы из 4-5 саперов. Подобная тактика не соответствует стандартной доктрине НАТО, пишет журнал. "У нас нет прикрытия с воздуха или большого количества западного оборудования, поэтому мы рискуем нашими людьми", - отметил командующий инженерным полком с позывным "Бобер". По словам "Бобра", его подразделение в ходе контрнаступления понесло более серьезные потери, чем любое другое в ВСУ. "Честно говоря, многие из наших людей стали бояться", - добавил он. При этом, как отмечает издание, тактика с использованием групп саперов достигла "скромных" результатов.
https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html
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в мире, украина, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
"Рискуем нашими людьми". ВСУ рассказали о новой тактике контрнаступления

Economist: ВСУ после неудач в начале наступления рискуют саперами для обезвреживания мин

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВСУ для обезвреживания российских мин на передовой рискуют группами саперов, из-за этого они несут значительные потери, сообщает журнал Economist.
Согласно изданию, Украина в начале контрнаступления после неудачной атаки в районе Малой Токмачки Запорожской области сменила тактику. Теперь перед пехотой идут группы из 4-5 саперов. Подобная тактика не соответствует стандартной доктрине НАТО, пишет журнал.
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"У нас нет прикрытия с воздуха или большого количества западного оборудования, поэтому мы рискуем нашими людьми", - отметил командующий инженерным полком с позывным "Бобер".
По словам "Бобра", его подразделение в ходе контрнаступления понесло более серьезные потери, чем любое другое в ВСУ. "Честно говоря, многие из наших людей стали бояться", - добавил он.
При этом, как отмечает издание, тактика с использованием групп саперов достигла "скромных" результатов.
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