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Эрдоган и Байден договорились провести встречу в Вильнюсе
Эрдоган и Байден договорились провести встречу в Вильнюсе - РИА Новости, 09.07.2023
Эрдоган и Байден договорились провести встречу в Вильнюсе
Президент Турции Тайип Эрдоган и его американский коллега Джо Байден договорились провести встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщила канцелярия... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T20:58
2023-07-09T20:58
2023-07-09T20:59
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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и его американский коллега Джо Байден договорились провести встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщила канцелярия турецкого лидера. Ранее о вероятности этой встречи сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники. Саммит североатлантического альянса пройдет 11-12 июля в столице Литвы. "Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы", - уточнила канцелярия.
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в мире, вильнюс, турция, литва, джо байден, нато
В мире, Вильнюс, Турция, Литва, Джо Байден, НАТО
Эрдоган и Байден договорились провести встречу в Вильнюсе
Эрдоган и Байден договорились провести встречу в Вильнюсе на полях саммита НАТО