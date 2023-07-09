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Эрдоган и Байден договорились провести встречу в Вильнюсе

Эрдоган и Байден договорились провести встречу в Вильнюсе - РИА Новости, 09.07.2023

Эрдоган и Байден договорились провести встречу в Вильнюсе

Президент Турции Тайип Эрдоган и его американский коллега Джо Байден договорились провести встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщила канцелярия... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T20:58

2023-07-09T20:58

2023-07-09T20:59

в мире

вильнюс

турция

литва

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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и его американский коллега Джо Байден договорились провести встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщила канцелярия турецкого лидера. Ранее о вероятности этой встречи сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники. Саммит североатлантического альянса пройдет 11-12 июля в столице Литвы. "Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы", - уточнила канцелярия.

https://ria.ru/20230709/peregovory-1883147906.html

вильнюс

турция

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в мире, вильнюс, турция, литва, джо байден, нато