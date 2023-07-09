https://ria.ru/20230709/vilnyus-1883047835.html
Очевидец рассказал об обстановке в Вильнюсе за два дня до саммита НАТО
Очевидец рассказал об обстановке в Вильнюсе за два дня до саммита НАТО - РИА Новости, 09.07.2023
Очевидец рассказал об обстановке в Вильнюсе за два дня до саммита НАТО
Вильнюс за два дня до начала саммита НАТО живет своей обычной жизнью, в городе развешаны украинские флаги и баннеры про встречу, но усиления мер безопасности не РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T09:26
2023-07-09T09:26
2023-07-09T09:26
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вильнюс за два дня до начала саммита НАТО живет своей обычной жизнью, в городе развешаны украинские флаги и баннеры про встречу, но усиления мер безопасности не чувствуется, горожане занимаются своими делами, рассказал РИА Новости очевидец. Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. В период встречи безопасность на улицах Вильнюса будут обеспечивать 1500 полицейских, которым помогут коллеги из соседних Эстонии, Латвии и Польши. С 10 по 13 июля в литовской столице будет сокращено или изменено 20% транспортных маршрутов. По словам очевидца, в воскресенье утром на улицах города немноголюдно, из-за этого он выглядит пустым, движение транспорта продолжается, не чувствуется и резкого увеличения числа правоохранителей. Собеседник агентства заметил несколько молодых людей, пробежавших с украинскими флагами, прохожие не обратили на них внимания. Ожидается, что в течение двух дней саммита Вильнюсский международный аэропорт будет закрыт для коммерческих полетов. В преддверии встречи Литва с 7 июля вернула пограничный контроль с соседними Латвией и Польшей и ввела проверку документов в международных аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги, а также в Клайпедском морском порту. На время саммита в Вильнюсе также запрещено запускать дроны. При этом полиция, как ожидается, будет широко использовать беспилотники и другие средства наблюдения со специальной аппаратурой для поиска взрывчатки и других опасных материалов.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, вильнюс, латвия, нато
В мире, Вильнюс, Латвия, НАТО
Очевидец рассказал об обстановке в Вильнюсе за два дня до саммита НАТО
Вильнюс за два дня до саммита НАТО живет обычной жизнью, в городе развешаны флаги Украины
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вильнюс за два дня до начала саммита НАТО живет своей обычной жизнью, в городе развешаны украинские флаги и баннеры про встречу, но усиления мер безопасности не чувствуется, горожане занимаются своими делами, рассказал РИА Новости очевидец.
Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США
Джо Байдена. В период встречи безопасность на улицах Вильнюса будут обеспечивать 1500 полицейских, которым помогут коллеги из соседних Эстонии
, Латвии
и Польши
. С 10 по 13 июля в литовской столице будет сокращено или изменено 20% транспортных маршрутов.
По словам очевидца, в воскресенье утром на улицах города немноголюдно, из-за этого он выглядит пустым, движение транспорта продолжается, не чувствуется и резкого увеличения числа правоохранителей. Собеседник агентства заметил несколько молодых людей, пробежавших с украинскими флагами, прохожие не обратили на них внимания.
Ожидается, что в течение двух дней саммита Вильнюсский международный аэропорт будет закрыт для коммерческих полетов. В преддверии встречи Литва
с 7 июля вернула пограничный контроль с соседними Латвией и Польшей и ввела проверку документов в международных аэропортах Вильнюса, Каунаса
и Паланги, а также в Клайпедском морском порту.
На время саммита в Вильнюсе также запрещено запускать дроны. При этом полиция, как ожидается, будет широко использовать беспилотники и другие средства наблюдения со специальной аппаратурой для поиска взрывчатки и других опасных материалов.
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