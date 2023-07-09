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СМИ: украинские беженцы в Британии столкнулись с серьезной проблемой - РИА Новости, 09.07.2023
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15:26 09.07.2023 (обновлено: 16:15 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/ukraintsy-1883112692.html
СМИ: украинские беженцы в Британии столкнулись с серьезной проблемой
СМИ: украинские беженцы в Британии столкнулись с серьезной проблемой - РИА Новости, 09.07.2023
СМИ: украинские беженцы в Британии столкнулись с серьезной проблемой
Украинские беженцы, в том числе высококвалифицированные специалисты, не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться обратно, пишет The New York РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T15:26
2023-07-09T16:15
в мире
великобритания
украина
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские беженцы, в том числе высококвалифицированные специалисты, не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться обратно, пишет The New York Times."Я потерял все", — сказал мужчина, работавший на Украине хирургом-травматологом.Некоторое время этот врач разгружал товар в одном из лондонских супермаркетов, но теперь он снова безработный, пояснил автор."Если здесь ничего не получится, придется вернуться туда, где нас ценят", — добавил беженец, имея в виду, что вернется на родину.По словам защитников прав беженцев, из-за языкового барьера и долгого процесса переаттестации (врачам нужно заполнить анкету из 800 страниц) многие специалисты, покинувшие Украину, перестали работать в сфере медицины. Вместо этого они часто соглашаются на любую работу, просто чтобы свести концы с концами, говорится в статье.Через несколько месяцев после начала российско-украинского конфликта биржа труда в Британии была переполнена предложениями для украинских беженцев, но сегодня они сталкиваются со все большим количеством бюрократических испытаний в попытках найти работу, заключает издание.Жители Великобритании зачастую выражают недовольство поведением украинских беженцев. Так, недавно британцы потребовали ужесточить проверку личных данных украинцев после того, как стали жертвами мошенничества и воровства с их стороны.
https://ria.ru/20230708/bezhentsy-1882913785.html
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
СМИ: украинские беженцы в Британии столкнулись с серьезной проблемой

NYT: Высококвалифицированные украинские беженцы не могут устроиться на работу в Британии

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские беженцы, в том числе высококвалифицированные специалисты, не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться обратно, пишет The New York Times.
"Я потерял все", — сказал мужчина, работавший на Украине хирургом-травматологом.
Некоторое время этот врач разгружал товар в одном из лондонских супермаркетов, но теперь он снова безработный, пояснил автор.
"Если здесь ничего не получится, придется вернуться туда, где нас ценят", — добавил беженец, имея в виду, что вернется на родину.
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По словам защитников прав беженцев, из-за языкового барьера и долгого процесса переаттестации (врачам нужно заполнить анкету из 800 страниц) многие специалисты, покинувшие Украину, перестали работать в сфере медицины. Вместо этого они часто соглашаются на любую работу, просто чтобы свести концы с концами, говорится в статье.
Через несколько месяцев после начала российско-украинского конфликта биржа труда в Британии была переполнена предложениями для украинских беженцев, но сегодня они сталкиваются со все большим количеством бюрократических испытаний в попытках найти работу, заключает издание.
Жители Великобритании зачастую выражают недовольство поведением украинских беженцев. Так, недавно британцы потребовали ужесточить проверку личных данных украинцев после того, как стали жертвами мошенничества и воровства с их стороны.
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