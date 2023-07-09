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Достаточно одной ракеты. В США ужаснулись российскому маневру на Украине - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:34 09.07.2023 (обновлено: 21:55 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/ukraina-1883133788.html
Достаточно одной ракеты. В США ужаснулись российскому маневру на Украине
Достаточно одной ракеты. В США ужаснулись российскому маневру на Украине - РИА Новости, 09.07.2023
Достаточно одной ракеты. В США ужаснулись российскому маневру на Украине
Россия успешно уничтожает поставляемую ВСУ натовскую технику при помощи высокоточных ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T18:34
2023-07-09T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вильнюс
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия успешно уничтожает поставляемую ВСУ натовскую технику при помощи высокоточных ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Россия легко определяет объект военной инфраструктуры Украины, и может уничтожить его &lt;…&gt; при помощи всего одной высокоточной ракеты&quot;, — отметил он.Спикер убежден, что киевский режим оказался в критическом состоянии из-за неспособности отражать российские удары. Неэффективная система ПВО стала причиной тяжелейших потерь со стороны ВСУ, пояснил он.По словам специалиста, на предстоящем саммите странам НАТО придется принимать итоговое заключение с учетом провалов ВСУ на передовой. Так называемое контрнаступление превратилось в катастрофу, и теперь альянс должен продумать дальнейшие шаги, добавил Макговерн.Члены блока могут договориться об увеличении военной помощи Украине, тогда как единственно верное решение — призыв к прекращению огня и началу мирных переговоров, резюмировал аналитик.
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в мире, россия, украина, вильнюс, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вильнюс, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Достаточно одной ракеты. В США ужаснулись российскому маневру на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Россия может уничтожить технику ВСУ одной высокоточной ракетой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия успешно уничтожает поставляемую ВСУ натовскую технику при помощи высокоточных ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Россия легко определяет объект военной инфраструктуры Украины, и может уничтожить его <…> при помощи всего одной высокоточной ракеты", — отметил он.

Спикер убежден, что киевский режим оказался в критическом состоянии из-за неспособности отражать российские удары. Неэффективная система ПВО стала причиной тяжелейших потерь со стороны ВСУ, пояснил он.
По словам специалиста, на предстоящем саммите странам НАТО придется принимать итоговое заключение с учетом провалов ВСУ на передовой. Так называемое контрнаступление превратилось в катастрофу, и теперь альянс должен продумать дальнейшие шаги, добавил Макговерн.
Члены блока могут договориться об увеличении военной помощи Украине, тогда как единственно верное решение — призыв к прекращению огня и началу мирных переговоров, резюмировал аналитик.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВильнюсВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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