https://ria.ru/20230709/ukraina-1883133788.html

Достаточно одной ракеты. В США ужаснулись российскому маневру на Украине

Достаточно одной ракеты. В США ужаснулись российскому маневру на Украине - РИА Новости, 09.07.2023

Достаточно одной ракеты. В США ужаснулись российскому маневру на Украине

Россия успешно уничтожает поставляемую ВСУ натовскую технику при помощи высокоточных ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T18:34

2023-07-09T18:34

2023-07-09T21:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вильнюс

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия успешно уничтожает поставляемую ВСУ натовскую технику при помощи высокоточных ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия легко определяет объект военной инфраструктуры Украины, и может уничтожить его <…> при помощи всего одной высокоточной ракеты", — отметил он.Спикер убежден, что киевский режим оказался в критическом состоянии из-за неспособности отражать российские удары. Неэффективная система ПВО стала причиной тяжелейших потерь со стороны ВСУ, пояснил он.По словам специалиста, на предстоящем саммите странам НАТО придется принимать итоговое заключение с учетом провалов ВСУ на передовой. Так называемое контрнаступление превратилось в катастрофу, и теперь альянс должен продумать дальнейшие шаги, добавил Макговерн.Члены блока могут договориться об увеличении военной помощи Украине, тогда как единственно верное решение — призыв к прекращению огня и началу мирных переговоров, резюмировал аналитик.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883111359.html

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в мире, россия, украина, вильнюс, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато