https://ria.ru/20230709/ukraina-1883106183.html

Верующие УПЦ в селе под Киевом более двух месяцев молятся на улице

Верующие УПЦ в селе под Киевом более двух месяцев молятся на улице - РИА Новости, 09.07.2023

Верующие УПЦ в селе под Киевом более двух месяцев молятся на улице

Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более двух месяцев вынуждены молиться на улице после захвата Покровского храма в селе Требухов под... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T14:45

2023-07-09T14:45

2023-07-09T14:45

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православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более двух месяцев вынуждены молиться на улице после захвата Покровского храма в селе Требухов под Киевом раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале. Информационно-просветительский отдел УПЦ 22 апреля сообщил, что Покровский храм в селе Требухов захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме. Тогда прихожане пытались помешать захватчикам, но "полиция оставалась бездействующей". "В Требухове Броварского района верующие УПЦ более двух месяцев молятся на улице после того, как рейдеры ПЦУ захватили Покровский храм", - говорится в сообщении СПЖ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230708/ikona-1882969915.html

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь