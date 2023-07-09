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Верующие УПЦ в селе под Киевом более двух месяцев молятся на улице - РИА Новости, 09.07.2023
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Религия
 
14:45 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/ukraina-1883106183.html
Верующие УПЦ в селе под Киевом более двух месяцев молятся на улице
Верующие УПЦ в селе под Киевом более двух месяцев молятся на улице - РИА Новости, 09.07.2023
Верующие УПЦ в селе под Киевом более двух месяцев молятся на улице
Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более двух месяцев вынуждены молиться на улице после захвата Покровского храма в селе Требухов под... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:45
2023-07-09T14:45
религия
украина
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более двух месяцев вынуждены молиться на улице после захвата Покровского храма в селе Требухов под Киевом раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале. Информационно-просветительский отдел УПЦ 22 апреля сообщил, что Покровский храм в селе Требухов захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме. Тогда прихожане пытались помешать захватчикам, но "полиция оставалась бездействующей". "В Требухове Броварского района верующие УПЦ более двух месяцев молятся на улице после того, как рейдеры ПЦУ захватили Покровский храм", - говорится в сообщении СПЖ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230708/ikona-1882969915.html
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украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
Верующие УПЦ в селе под Киевом более двух месяцев молятся на улице

Верующие УПЦ в селе Требухов с 22 апреля молятся на улице после захвата ПЦУ их храма

© Союз православных журналистовЗахват храма УПЦ в селе Требухов Киевской области. Кадр видео
Захват храма УПЦ в селе Требухов Киевской области. Кадр видео
© Союз православных журналистов
Захват храма УПЦ в селе Требухов Киевской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более двух месяцев вынуждены молиться на улице после захвата Покровского храма в селе Требухов под Киевом раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.
Информационно-просветительский отдел УПЦ 22 апреля сообщил, что Покровский храм в селе Требухов захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме. Тогда прихожане пытались помешать захватчикам, но "полиция оставалась бездействующей".
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"В Требухове Броварского района верующие УПЦ более двух месяцев молятся на улице после того, как рейдеры ПЦУ захватили Покровский храм", - говорится в сообщении СПЖ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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