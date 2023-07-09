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Пора готовиться. Вашингтону сообщили тревожные новости об Украине - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 09.07.2023 (обновлено: 15:17 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/ukraina-1883093117.html
Пора готовиться. Вашингтону сообщили тревожные новости об Украине
Пора готовиться. Вашингтону сообщили тревожные новости об Украине - РИА Новости, 09.07.2023
Пора готовиться. Вашингтону сообщили тревожные новости об Украине
США нужно думать об интересах собственного народа и, пока не поздно, прекратить заведомо проигрышный конфликт с Россией, пишет Дуг Бандоу в статье для издания... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T13:06
2023-07-09T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США нужно думать об интересах собственного народа и, пока не поздно, прекратить заведомо проигрышный конфликт с Россией, пишет Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative."Американцы воображают, что у них мир, но администрация Байдена ведет опосредованную войну против России на Украине. Наступление ВСУ, похоже, перемололо много людей и техники, но не принесло значительных успехов в возвращении территорий. Что, если Киев, а не Москва, приближается к поражению?" — говорится в публикации. Автор отмечает, что украинское контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось, а арсеналы союзников быстро пустеют. "Вашингтон должен определять политику, исходя из американских интересов. Бесконечный конфликт с неуклонно растущей вовлеченностью в противостояние с ядерной державой — плохая сделка для американского народа", — считает Бандоу. Он приходит к выводу, что администрация Байдена должна вступить в серьезные дискуссии с Москвой о прекращении конфликта и создании стабильной структуры безопасности. "Реалистичное соглашение означает, что Украина не вернет себе территорию, потерянную в 2014 году и даже за последний год. Зеленский может не согласиться на уступки даже под давлением. Но тогда он будет действовать сам по себе", — заключает журналист. В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.
https://ria.ru/20230709/ukraina-1883044871.html
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в мире, украина, москва, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины
Пора готовиться. Вашингтону сообщили тревожные новости об Украине

TAC: после провального контрнаступления Украина не вернет утраченные территории

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США нужно думать об интересах собственного народа и, пока не поздно, прекратить заведомо проигрышный конфликт с Россией, пишет Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative.
"Американцы воображают, что у них мир, но администрация Байдена ведет опосредованную войну против России на Украине. Наступление ВСУ, похоже, перемололо много людей и техники, но не принесло значительных успехов в возвращении территорий. Что, если Киев, а не Москва, приближается к поражению?" — говорится в публикации.
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Автор отмечает, что украинское контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось, а арсеналы союзников быстро пустеют.
"Вашингтон должен определять политику, исходя из американских интересов. Бесконечный конфликт с неуклонно растущей вовлеченностью в противостояние с ядерной державой — плохая сделка для американского народа", — считает Бандоу.
Он приходит к выводу, что администрация Байдена должна вступить в серьезные дискуссии с Москвой о прекращении конфликта и создании стабильной структуры безопасности.
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"Реалистичное соглашение означает, что Украина не вернет себе территорию, потерянную в 2014 году и даже за последний год. Зеленский может не согласиться на уступки даже под давлением. Но тогда он будет действовать сам по себе", — заключает журналист.

В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.
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