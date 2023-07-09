https://ria.ru/20230709/ukraina-1883093117.html

Пора готовиться. Вашингтону сообщили тревожные новости об Украине

Пора готовиться. Вашингтону сообщили тревожные новости об Украине - РИА Новости, 09.07.2023

Пора готовиться. Вашингтону сообщили тревожные новости об Украине

США нужно думать об интересах собственного народа и, пока не поздно, прекратить заведомо проигрышный конфликт с Россией, пишет Дуг Бандоу в статье для издания... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T13:06

2023-07-09T13:06

2023-07-09T15:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

москва

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951590_0:229:2989:1910_1920x0_80_0_0_c32d8d3320cd685885768cd9c8312186.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США нужно думать об интересах собственного народа и, пока не поздно, прекратить заведомо проигрышный конфликт с Россией, пишет Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative."Американцы воображают, что у них мир, но администрация Байдена ведет опосредованную войну против России на Украине. Наступление ВСУ, похоже, перемололо много людей и техники, но не принесло значительных успехов в возвращении территорий. Что, если Киев, а не Москва, приближается к поражению?" — говорится в публикации. Автор отмечает, что украинское контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось, а арсеналы союзников быстро пустеют. "Вашингтон должен определять политику, исходя из американских интересов. Бесконечный конфликт с неуклонно растущей вовлеченностью в противостояние с ядерной державой — плохая сделка для американского народа", — считает Бандоу. Он приходит к выводу, что администрация Байдена должна вступить в серьезные дискуссии с Москвой о прекращении конфликта и создании стабильной структуры безопасности. "Реалистичное соглашение означает, что Украина не вернет себе территорию, потерянную в 2014 году и даже за последний год. Зеленский может не согласиться на уступки даже под давлением. Но тогда он будет действовать сам по себе", — заключает журналист. В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.

https://ria.ru/20230709/ukraina-1883044871.html

https://ria.ru/20230709/ukraina-1883055891.html

https://ria.ru/20230709/berbok-1883047302.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, россия, вооруженные силы украины