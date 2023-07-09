https://ria.ru/20230709/ukraina-1883071935.html

На Украине спрогнозировали энергетический и топливный кризис

На Украине спрогнозировали энергетический и топливный кризис - РИА Новости, 09.07.2023

На Украине спрогнозировали энергетический и топливный кризис

Бывший премьер Украины Николай Азаров не исключил энергетического и топливного кризиса в стране уже этой осенью, он может произойти из-за нехватки мощностей. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T11:44

2023-07-09T11:44

2023-07-09T11:44

украина

николай азаров (политик)

в мире

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров не исключил энергетического и топливного кризиса в стране уже этой осенью, он может произойти из-за нехватки мощностей. Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала украинцев экономить свет в вечернее время из-за большой нагрузки на энергосистему. "Ситуация на самом деле плачевная. Как энергетический, так и топливный кризис в Украине уже неизбежен из-за нехватки мощностей. Поэтому уже осенью-зимой этого года ситуация, вероятнее всего, ухудшится. Стоит отметить, что страна закупает сырье по биржевым ценам, из-за чего топливо ей обходится в 3,5-4 раза дороже, чем другим государствам", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. Азаров напомнил, что прошлой осенью Украине пришлось закупать газ по цене в 1100 евро, в то время как в других странах Европы цена варьировалась от 300 до 700 евро. Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230621/ukraina-1879475393.html

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украина, николай азаров (политик), в мире