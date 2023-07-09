https://ria.ru/20230709/ukraina-1883071935.html
На Украине спрогнозировали энергетический и топливный кризис
На Украине спрогнозировали энергетический и топливный кризис - РИА Новости, 09.07.2023
На Украине спрогнозировали энергетический и топливный кризис
Бывший премьер Украины Николай Азаров не исключил энергетического и топливного кризиса в стране уже этой осенью, он может произойти из-за нехватки мощностей. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T11:44
2023-07-09T11:44
2023-07-09T11:44
украина
николай азаров (политик)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров не исключил энергетического и топливного кризиса в стране уже этой осенью, он может произойти из-за нехватки мощностей. Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала украинцев экономить свет в вечернее время из-за большой нагрузки на энергосистему. "Ситуация на самом деле плачевная. Как энергетический, так и топливный кризис в Украине уже неизбежен из-за нехватки мощностей. Поэтому уже осенью-зимой этого года ситуация, вероятнее всего, ухудшится. Стоит отметить, что страна закупает сырье по биржевым ценам, из-за чего топливо ей обходится в 3,5-4 раза дороже, чем другим государствам", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. Азаров напомнил, что прошлой осенью Украине пришлось закупать газ по цене в 1100 евро, в то время как в других странах Европы цена варьировалась от 300 до 700 евро. Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879475393.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, николай азаров (политик), в мире
Украина, Николай Азаров (политик), В мире
На Украине спрогнозировали энергетический и топливный кризис
Экс-премьер Азаров прогнозирует на Украине энергетический и топливный кризис этой осенью