https://ria.ru/20230709/ukraina-1883055891.html

В США заметили ужасающую деталь в начинке кассетных бомб для ВСУ

В США заметили ужасающую деталь в начинке кассетных бомб для ВСУ - РИА Новости, 09.07.2023

В США заметили ужасающую деталь в начинке кассетных бомб для ВСУ

Отправка кассетных боеприпасов Украине станет пиар-кошмаром для президента США Джо Байдена, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T10:51

2023-07-09T10:51

2023-07-09T15:12

специальная военная операция на украине

в мире

скотт риттер

украина

джо байден

сша

пентагон

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Отправка кассетных боеприпасов Украине станет пиар-кошмаром для президента США Джо Байдена, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной американский разведчик Скотт Риттер. "Речь идет о снарядах 1987 года выпуска. В 1997 году я служил в части полевой артиллерии, и мы часто использовали их во время учений. Это старые боеприпасы", — рассказал он. По словам Риттера, из-за этого будет намного больше неразорвавшихся снарядов."Так что мы просто лицемерим. Мы, как обычно, даем им не лучшее, а старое оружие — оружие с истекшим сроком годности", — подчеркнул эксперт. По его мнению, Пентагону должно быть стыдно за такие действия. "Пентагон совершенно точно знает, что они (кассетные боеприпасы. — Прим. ред.) не подходят для ситуации, существующей на линии фронта", — заключил Риттер. Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.

https://ria.ru/20230709/ukraina-1883044871.html

https://ria.ru/20230709/rossiya-1883051104.html

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в мире, скотт риттер, украина, джо байден, сша, пентагон