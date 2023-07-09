https://ria.ru/20230709/ukraina-1883055891.html
В США заметили ужасающую деталь в начинке кассетных бомб для ВСУ
В США заметили ужасающую деталь в начинке кассетных бомб для ВСУ - РИА Новости, 09.07.2023
В США заметили ужасающую деталь в начинке кассетных бомб для ВСУ
Отправка кассетных боеприпасов Украине станет пиар-кошмаром для президента США Джо Байдена, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T10:51
2023-07-09T10:51
2023-07-09T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
скотт риттер
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джо байден
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Отправка кассетных боеприпасов Украине станет пиар-кошмаром для президента США Джо Байдена, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной американский разведчик Скотт Риттер. "Речь идет о снарядах 1987 года выпуска. В 1997 году я служил в части полевой артиллерии, и мы часто использовали их во время учений. Это старые боеприпасы", — рассказал он. По словам Риттера, из-за этого будет намного больше неразорвавшихся снарядов."Так что мы просто лицемерим. Мы, как обычно, даем им не лучшее, а старое оружие — оружие с истекшим сроком годности", — подчеркнул эксперт. По его мнению, Пентагону должно быть стыдно за такие действия. "Пентагон совершенно точно знает, что они (кассетные боеприпасы. — Прим. ред.) не подходят для ситуации, существующей на линии фронта", — заключил Риттер. Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
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в мире, скотт риттер, украина, джо байден, сша, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Скотт Риттер, Украина, Джо Байден, США, Пентагон
В США заметили ужасающую деталь в начинке кассетных бомб для ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: отправка кассетных бомб ВСУ обернется кошмаром для Байдена
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Отправка кассетных боеприпасов Украине станет пиар-кошмаром для президента США Джо Байдена, заявил в интервью YouTube-каналу
Judging Freedom отставной американский разведчик Скотт Риттер.
"Речь идет о снарядах 1987 года выпуска. В 1997 году я служил в части полевой артиллерии, и мы часто использовали их во время учений. Это старые боеприпасы", — рассказал он.
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По словам Риттера, из-за этого будет намного больше неразорвавшихся снарядов.
"Так что мы просто лицемерим. Мы, как обычно, даем им не лучшее, а старое оружие — оружие с истекшим сроком годности", — подчеркнул эксперт.
По его мнению, Пентагону должно быть стыдно за такие действия.
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"Пентагон совершенно точно знает, что они (кассетные боеприпасы. — Прим. ред.) не подходят для ситуации, существующей на линии фронта", — заключил Риттер.
Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
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