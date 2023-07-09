https://ria.ru/20230709/ukraina-1883054624.html

Три причины. Генерал ВС США объяснил бесполезность кассетных бомб для Киева

Три причины. Генерал ВС США объяснил бесполезность кассетных бомб для Киева - РИА Новости, 09.07.2023

Три причины. Генерал ВС США объяснил бесполезность кассетных бомб для Киева

Кассетные боеприпасы, которые Соединенные Штаты передают Украине, не смогут помочь ВСУ справиться с основными препятствиями в ходе контрнаступления, заявил... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T10:40

2023-07-09T10:40

2023-07-09T12:41

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игорь конашенков

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вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Кассетные боеприпасы, которые Соединенные Штаты передают Украине, не смогут помочь ВСУ справиться с основными препятствиями в ходе контрнаступления, заявил отставной американский генерал-лейтенант Марк Хертлинг изданию Newsweek."Они (кассетные бомбы. — Прим. ред.) неспособны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей", — сказал он.Кроме того, добавил генерал, эти боеприпасы могут представлять опасность для самих украинских солдат, которым придется двигаться по территории, где остались неразорвавшиеся элементы.Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.

https://ria.ru/20230709/ssha-1883048713.html

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в мире, украина, сша, донбасс, игорь конашенков, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, пентагон