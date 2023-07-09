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"Новый конфликт". Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США - РИА Новости, 09.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 09.07.2023 (обновлено: 11:38 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/ukraina-1883044871.html
"Новый конфликт". Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США
"Новый конфликт". Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США - РИА Новости, 09.07.2023
"Новый конфликт". Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США
Передача ВСУ кассетных боеприпасов плохо закончится для США, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T08:46
2023-07-09T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
марджори тейлор грин
конгресс сша
вооруженные силы украины
сша
украина
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Передача ВСУ кассетных боеприпасов плохо закончится для США, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. &quot;Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией войны со стороны Соединенных Штатов, которая в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу и нашим интересам национальной безопасности, втянув нас в нежелательную войну с вооруженной ядерным оружием Россией&quot;, — считает она.По мнению конгрессвумен, роль США должна заключаться в прекращении этого конфликта и мирных переговорах. "Американский народ и интересы национальной безопасности США не находятся под угрозой на Украине", — заключила Грин. Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
https://ria.ru/20230709/risk-1883037197.html
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в мире, марджори тейлор грин, конгресс сша, вооруженные силы украины, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, США, Украина
"Новый конфликт". Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин: отправка ВСУ кассетных бомб плохо закончится для США

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Президент США Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Передача ВСУ кассетных боеприпасов плохо закончится для США, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
«

"Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией войны со стороны Соединенных Штатов, которая в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу и нашим интересам национальной безопасности, втянув нас в нежелательную войну с вооруженной ядерным оружием Россией", — считает она.

По мнению конгрессвумен, роль США должна заключаться в прекращении этого конфликта и мирных переговорах.
"Американский народ и интересы национальной безопасности США не находятся под угрозой на Украине", — заключила Грин.

Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
На Западе рассказали, чем рискуют США из-за поставок Киеву кассетных бомб
Вчера, 05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМарджори Тейлор ГринКонгресс СШАВооруженные силы УкраиныСШАУкраина
 
 
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