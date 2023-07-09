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"Новый конфликт". Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США
"Новый конфликт". Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США - РИА Новости, 09.07.2023
"Новый конфликт". Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США
Передача ВСУ кассетных боеприпасов плохо закончится для США, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T08:46
2023-07-09T08:46
2023-07-09T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
марджори тейлор грин
конгресс сша
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Передача ВСУ кассетных боеприпасов плохо закончится для США, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией войны со стороны Соединенных Штатов, которая в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу и нашим интересам национальной безопасности, втянув нас в нежелательную войну с вооруженной ядерным оружием Россией", — считает она.По мнению конгрессвумен, роль США должна заключаться в прекращении этого конфликта и мирных переговорах. "Американский народ и интересы национальной безопасности США не находятся под угрозой на Украине", — заключила Грин. Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, США, Украина
"Новый конфликт". Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин: отправка ВСУ кассетных бомб плохо закончится для США