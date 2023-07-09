https://ria.ru/20230709/ukraina-1883044871.html

"Новый конфликт". Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США

"Новый конфликт". Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США - РИА Новости, 09.07.2023

"Новый конфликт". Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США

Передача ВСУ кассетных боеприпасов плохо закончится для США, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T08:46

2023-07-09T08:46

2023-07-09T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

марджори тейлор грин

конгресс сша

вооруженные силы украины

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украина

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Передача ВСУ кассетных боеприпасов плохо закончится для США, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией войны со стороны Соединенных Штатов, которая в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу и нашим интересам национальной безопасности, втянув нас в нежелательную войну с вооруженной ядерным оружием Россией", — считает она.По мнению конгрессвумен, роль США должна заключаться в прекращении этого конфликта и мирных переговорах. "Американский народ и интересы национальной безопасности США не находятся под угрозой на Украине", — заключила Грин. Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.

https://ria.ru/20230709/risk-1883037197.html

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