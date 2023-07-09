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В Анапе турист утонул во время сильного шторма - РИА Новости, 09.07.2023
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Туризм
 
18:03 09.07.2023 (обновлено: 18:57 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/turist-1883130208.html
В Анапе турист утонул во время сильного шторма
В Анапе турист утонул во время сильного шторма - РИА Новости, 09.07.2023
В Анапе турист утонул во время сильного шторма
Отдыхающий утонул в Черном море на побережье Анапы во время шторма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в воскресенье. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T18:03
2023-07-09T18:57
туризм
анапа
черное море
новости - туризм
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Отдыхающий утонул в Черном море на побережье Анапы во время шторма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в воскресенье. По данным мэрии города, на пляжах Анапы действует запрет на купание из-за шторма и донного течения. "Да, погиб сегодня", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, утонул ли турист в море в Анапе. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде до 10 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, грозы, шквалистый ветер, также возможен подъем уровня рек.
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анапа, черное море, новости - туризм, краснодарский край
Туризм, Анапа, Черное море, Новости - Туризм, Краснодарский край
В Анапе турист утонул во время сильного шторма

В Черном море в Анапе турист утонул во время сильного шторма

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкМаяк в поселке Витязево
Маяк в поселке Витязево - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Отдыхающий утонул в Черном море на побережье Анапы во время шторма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в воскресенье.
По данным мэрии города, на пляжах Анапы действует запрет на купание из-за шторма и донного течения.
"Да, погиб сегодня", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, утонул ли турист в море в Анапе.
В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде до 10 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, грозы, шквалистый ветер, также возможен подъем уровня рек.
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ТуризмАнапаЧерное мореНовости - ТуризмКраснодарский край
 
 
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