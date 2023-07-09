https://ria.ru/20230709/turist-1883130208.html

В Анапе турист утонул во время сильного шторма

В Анапе турист утонул во время сильного шторма - РИА Новости, 09.07.2023

В Анапе турист утонул во время сильного шторма

Отдыхающий утонул в Черном море на побережье Анапы во время шторма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в воскресенье. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T18:03

2023-07-09T18:03

2023-07-09T18:57

туризм

анапа

черное море

новости - туризм

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Отдыхающий утонул в Черном море на побережье Анапы во время шторма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в воскресенье. По данным мэрии города, на пляжах Анапы действует запрет на купание из-за шторма и донного течения. "Да, погиб сегодня", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, утонул ли турист в море в Анапе. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде до 10 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, грозы, шквалистый ветер, также возможен подъем уровня рек.

https://ria.ru/20230527/rossiyanin-1874533081.html

анапа

черное море

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анапа, черное море, новости - туризм, краснодарский край