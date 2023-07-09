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В Иркутске нашли тело ребенка, пропавшего месяц назад - РИА Новости, 09.07.2023
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16:02 09.07.2023 (обновлено: 17:44 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/telo-1883118121.html
В Иркутске нашли тело ребенка, пропавшего месяц назад
В Иркутске нашли тело ребенка, пропавшего месяц назад - РИА Новости, 09.07.2023
В Иркутске нашли тело ребенка, пропавшего месяц назад
В Иркутске нашли тело полуторогодовалой девочки, поиски которой велись в течение месяца, сообщило управление СК России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T16:02
2023-07-09T17:44
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 9 июл — РИА Новости. В Иркутске нашли тело полуторогодовалой девочки, поиски которой велись в течение месяца, сообщило управление СК России по региону в Telegram-канале. &quot;Сегодня днем в реке Ушаковка у моста в районе торгового центра было обнаружено тело полуторагодовалой девочки&quot;, — говорится в заявлении.Следователи не исключают, что ребенок мог утонуть. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.По версии СК, 9 июня компания взрослых вместе с детьми отдыхала на берегу реки. Родители распивали спиртные напитки. В какой-то момент они обнаружили пропажу полуторогодовалой девочки. Сотрудники полиции и добровольцы организовали поиски, к которым подключились около 100 человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, россия
Происшествия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Иркутская область, Россия
В Иркутске нашли тело ребенка, пропавшего месяц назад

В Иркутске в реке Ушаковка нашли тело полуторогодовалой девочки, которую искали месяц

Место обнаружения тела девочки, поиски которой велись в Иркутске в течение месяца
Место обнаружения тела девочки, поиски которой велись в Иркутске в течение месяца
Место обнаружения тела девочки, поиски которой велись в Иркутске в течение месяца
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 9 июл — РИА Новости. В Иркутске нашли тело полуторогодовалой девочки, поиски которой велись в течение месяца, сообщило управление СК России по региону в Telegram-канале.
«

"Сегодня днем в реке Ушаковка у моста в районе торгового центра было обнаружено тело полуторагодовалой девочки", — говорится в заявлении.

Следователи не исключают, что ребенок мог утонуть. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.
По версии СК, 9 июня компания взрослых вместе с детьми отдыхала на берегу реки. Родители распивали спиртные напитки. В какой-то момент они обнаружили пропажу полуторогодовалой девочки. Сотрудники полиции и добровольцы организовали поиски, к которым подключились около 100 человек.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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