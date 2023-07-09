https://ria.ru/20230709/sud-1883040569.html

Крым собирается привлечь Зеленского к ответственности за диверсии

Крым собирается привлечь Зеленского к ответственности за диверсии - РИА Новости, 09.07.2023

Крым собирается привлечь Зеленского к ответственности за диверсии

Крым намерен инициировать вопрос привлечения Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове теракты и диверсии, сообщил РИА... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T07:31

2023-07-09T07:31

2023-07-09T07:44

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Крым намерен инициировать вопрос привлечения Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове теракты и диверсии, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее рабочая группа заксобрания собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины."Зеленский и его команда наркоманов-нацистов - это новая история, новые преступления. Здесь, помимо нанесенного нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершенные ими террористические акты против Крыма, убийства, совершенные ими в Крыму. Речь идет, в первую очередь, об их беспилотниках, которые они направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов", — сказал Константинов. По его мнению, Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму должны понести наказание.

https://ria.ru/20230708/isk-1882961215.html

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владимир зеленский, владимир константинов, украина, россия, общество