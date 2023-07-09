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Крым собирается привлечь Зеленского к ответственности за диверсии - РИА Новости, 09.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 09.07.2023 (обновлено: 07:44 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/sud-1883040569.html
Крым собирается привлечь Зеленского к ответственности за диверсии
Крым собирается привлечь Зеленского к ответственности за диверсии - РИА Новости, 09.07.2023
Крым собирается привлечь Зеленского к ответственности за диверсии
Крым намерен инициировать вопрос привлечения Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове теракты и диверсии, сообщил РИА... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T07:31
2023-07-09T07:44
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир константинов
украина
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Крым намерен инициировать вопрос привлечения Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове теракты и диверсии, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее рабочая группа заксобрания собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины."Зеленский и его команда наркоманов-нацистов - это новая история, новые преступления. Здесь, помимо нанесенного нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершенные ими террористические акты против Крыма, убийства, совершенные ими в Крыму. Речь идет, в первую очередь, об их беспилотниках, которые они направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов", — сказал Константинов. По его мнению, Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму должны понести наказание.
https://ria.ru/20230708/isk-1882961215.html
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владимир зеленский, владимир константинов, украина, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Украина, Россия, Общество
Крым собирается привлечь Зеленского к ответственности за диверсии

Константинов: в Крыму собираются привлечь Зеленского к ответственности за диверсии

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Крым намерен инициировать вопрос привлечения Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове теракты и диверсии, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее рабочая группа заксобрания собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины.
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"Зеленский и его команда наркоманов-нацистов - это новая история, новые преступления. Здесь, помимо нанесенного нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершенные ими террористические акты против Крыма, убийства, совершенные ими в Крыму. Речь идет, в первую очередь, об их беспилотниках, которые они направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов", — сказал Константинов.
По его мнению, Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму должны понести наказание.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновУкраинаРоссияОбщество
 
 
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