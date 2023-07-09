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В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб - РИА Новости, 09.07.2023
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07:58 09.07.2023
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В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб
В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб - РИА Новости, 09.07.2023
В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб
Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере в Нью-Йорке, сообщает полиция Нью-Йорка. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T07:58
2023-07-09T07:58
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере в Нью-Йорке, сообщает полиция Нью-Йорка. "(Мужчина - ред.) застрелил четырех невинных людей, один из которых, к прискорбию, погиб", - заявил первый заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан на пресс-конференции. Отмечается, что погибшим был 87-лений мужчина. Помощник начальника полиции Джозеф Кенни заявил, что полицейские смогли задержать 21-летнего мужчину, устроившего стрельбу, который передвигался на скутере без документов. Его мотивы неизвестны, следователи предполагают, что действия нападавшего были случайными. Расследование инцидента продолжается.
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в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб

Полиция Нью-Йорка: мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб, трое ранены

CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере в Нью-Йорке, сообщает полиция Нью-Йорка.
«
"(Мужчина - ред.) застрелил четырех невинных людей, один из которых, к прискорбию, погиб", - заявил первый заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан на пресс-конференции.
Отмечается, что погибшим был 87-лений мужчина.
Помощник начальника полиции Джозеф Кенни заявил, что полицейские смогли задержать 21-летнего мужчину, устроившего стрельбу, который передвигался на скутере без документов. Его мотивы неизвестны, следователи предполагают, что действия нападавшего были случайными.
Расследование инцидента продолжается.
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