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В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб

В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб - РИА Новости, 09.07.2023

В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб

Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере в Нью-Йорке, сообщает полиция Нью-Йорка. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T07:58

2023-07-09T07:58

2023-07-09T07:58

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере в Нью-Йорке, сообщает полиция Нью-Йорка. "(Мужчина - ред.) застрелил четырех невинных людей, один из которых, к прискорбию, погиб", - заявил первый заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан на пресс-конференции. Отмечается, что погибшим был 87-лений мужчина. Помощник начальника полиции Джозеф Кенни заявил, что полицейские смогли задержать 21-летнего мужчину, устроившего стрельбу, который передвигался на скутере без документов. Его мотивы неизвестны, следователи предполагают, что действия нападавшего были случайными. Расследование инцидента продолжается.

https://ria.ru/20230705/vashington-1882323201.html

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