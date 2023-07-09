Рейтинг@Mail.ru
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 09.07.2023 (обновлено: 23:35 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/stantsiya-1883143708.html
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС - РИА Новости, 09.07.2023
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
России следует рассмотреть сценарий одновременного удара по трем атомным электростанциям на Украине, если информация о попытке ВСУ атаковать Смоленскую АЭС... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T19:58
2023-07-09T23:35
в мире
россия
восточная европа
украина
дмитрий медведев
смоленская аэс
нато
южно-украинская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150611/11/1506111113_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_348a818d2821451545463445804d3cad.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. России следует рассмотреть сценарий одновременного удара по трем атомным электростанциям на Украине, если информация о попытке ВСУ атаковать Смоленскую АЭС подтвердится, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале. "Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", — написал он.Ранее в воскресенье некоторые Telegram-каналы сообщили, что украинские войска предприняли попытку выпустить ракеты по Десногорской атомной станции в Смоленской области.Смоленская АЭС расположена в трех километрах от города Десногорска. Является филиалом концерна АО "Концерн Росэнергоатом". Введена в эксплуатацию в 1982 году. Ежегодно станция выдает около 20 миллиардов киловатт-час электроэнергии.
https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html
россия
восточная европа
украина
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150611/11/1506111113_64:0:721:493_1920x0_80_0_0_ba5e29d6659c944b6bb6880e4ce04522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, восточная европа, украина, дмитрий медведев, смоленская аэс, нато, южно-украинская аэс, смоленская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Восточная Европа, Украина, Дмитрий Медведев, Смоленская АЭС, НАТО, Южно-Украинская АЭС, Смоленская область, Вооруженные силы Украины
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС

Медведев допустил удар по станциям на Украине в ответ на возможную атаку на Смоленскую АЭС

© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"Смоленская АЭС
Смоленская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"
Смоленская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. России следует рассмотреть сценарий одновременного удара по трем атомным электростанциям на Украине, если информация о попытке ВСУ атаковать Смоленскую АЭС подтвердится, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«
"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", — написал он.
Ранее в воскресенье некоторые Telegram-каналы сообщили, что украинские войска предприняли попытку выпустить ракеты по Десногорской атомной станции в Смоленской области.
Смоленская АЭС расположена в трех километрах от города Десногорска. Является филиалом концерна АО "Концерн Росэнергоатом". Введена в эксплуатацию в 1982 году. Ежегодно станция выдает около 20 миллиардов киловатт-час электроэнергии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС
6 июля, 10:07
 
В миреРоссияВосточная ЕвропаУкраинаДмитрий МедведевСмоленская АЭСНАТОЮжно-Украинская АЭССмоленская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала