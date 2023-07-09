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Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС - РИА Новости, 09.07.2023
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
России следует рассмотреть сценарий одновременного удара по трем атомным электростанциям на Украине, если информация о попытке ВСУ атаковать Смоленскую АЭС... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T19:58
2023-07-09T19:58
2023-07-09T23:35
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. России следует рассмотреть сценарий одновременного удара по трем атомным электростанциям на Украине, если информация о попытке ВСУ атаковать Смоленскую АЭС подтвердится, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале. "Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", — написал он.Ранее в воскресенье некоторые Telegram-каналы сообщили, что украинские войска предприняли попытку выпустить ракеты по Десногорской атомной станции в Смоленской области.Смоленская АЭС расположена в трех километрах от города Десногорска. Является филиалом концерна АО "Концерн Росэнергоатом". Введена в эксплуатацию в 1982 году. Ежегодно станция выдает около 20 миллиардов киловатт-час электроэнергии.
https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html
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В мире, Россия, Восточная Европа, Украина, Дмитрий Медведев, Смоленская АЭС, НАТО, Южно-Украинская АЭС, Смоленская область, Вооруженные силы Украины
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
Медведев допустил удар по станциям на Украине в ответ на возможную атаку на Смоленскую АЭС