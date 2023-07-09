https://ria.ru/20230709/stantsiya-1883143708.html

Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС

Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС - РИА Новости, 09.07.2023

Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС

России следует рассмотреть сценарий одновременного удара по трем атомным электростанциям на Украине, если информация о попытке ВСУ атаковать Смоленскую АЭС... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T19:58

2023-07-09T19:58

2023-07-09T23:35

в мире

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дмитрий медведев

смоленская аэс

нато

южно-украинская аэс

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. России следует рассмотреть сценарий одновременного удара по трем атомным электростанциям на Украине, если информация о попытке ВСУ атаковать Смоленскую АЭС подтвердится, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале. "Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", — написал он.Ранее в воскресенье некоторые Telegram-каналы сообщили, что украинские войска предприняли попытку выпустить ракеты по Десногорской атомной станции в Смоленской области.Смоленская АЭС расположена в трех километрах от города Десногорска. Является филиалом концерна АО "Концерн Росэнергоатом". Введена в эксплуатацию в 1982 году. Ежегодно станция выдает около 20 миллиардов киловатт-час электроэнергии.

https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html

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