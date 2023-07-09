https://ria.ru/20230709/ssha-1883048713.html
Le Monde: один шаг США показал, как сильно они боятся Путина
Le Monde: один шаг США показал, как сильно они боятся Путина - РИА Новости, 09.07.2023
Le Monde: один шаг США показал, как сильно они боятся Путина
Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы обнажает страх перед Россией и слабость Белого дома, пишет Le Monde. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T09:34
2023-07-09T09:34
2023-07-09T13:26
в мире
украина
сша
россия
игорь конашенков
вооруженные силы украины
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы обнажает страх перед Россией и слабость Белого дома, пишет Le Monde."Даже если считать, что ВСУ могут сражаться с Россией на равных, связанные с этим опасности очевидны. Поскольку боевые действия ведутся на Украине, именно ее граждане будут постоянно страдать от этих боеприпасов", — говорится в статье.Белый дом признал, что решился на такой шаг, поскольку американские арсеналы уже истощены, объясняет автор."Это признание слабости", — подчеркивает Le Monde.Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230709/postavki-1883034881.html
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882987990.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, игорь конашенков, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Украина, США, Россия, Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины, Пентагон
Le Monde: один шаг США показал, как сильно они боятся Путина
Le Monde: США поставками кассетных боеприпасов на Украину признали слабость перед Россией
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы обнажает страх перед Россией и слабость Белого дома, пишет Le Monde
.
"Даже если считать, что ВСУ могут сражаться с Россией на равных, связанные с этим опасности очевидны. Поскольку боевые действия ведутся на Украине, именно ее граждане будут постоянно страдать от этих боеприпасов", — говорится в статье.
Белый дом признал, что решился на такой шаг, поскольку американские арсеналы уже истощены, объясняет автор.
"Это признание слабости", — подчеркивает Le Monde.
В ЕП спрогнозировали, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб
Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.
По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса
. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков
, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.
Лондон продолжит поддерживать Киев, несмотря на передачу кассетных бомб США