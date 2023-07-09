https://ria.ru/20230709/ssha-1883048713.html

Le Monde: один шаг США показал, как сильно они боятся Путина

Le Monde: один шаг США показал, как сильно они боятся Путина - РИА Новости, 09.07.2023

Le Monde: один шаг США показал, как сильно они боятся Путина

Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы обнажает страх перед Россией и слабость Белого дома, пишет Le Monde. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T09:34

2023-07-09T09:34

2023-07-09T13:26

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игорь конашенков

вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы обнажает страх перед Россией и слабость Белого дома, пишет Le Monde."Даже если считать, что ВСУ могут сражаться с Россией на равных, связанные с этим опасности очевидны. Поскольку боевые действия ведутся на Украине, именно ее граждане будут постоянно страдать от этих боеприпасов", — говорится в статье.Белый дом признал, что решился на такой шаг, поскольку американские арсеналы уже истощены, объясняет автор."Это признание слабости", — подчеркивает Le Monde.Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.

https://ria.ru/20230709/postavki-1883034881.html

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882987990.html

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в мире, украина, сша, россия, игорь конашенков, вооруженные силы украины, пентагон