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Le Monde: один шаг США показал, как сильно они боятся Путина - РИА Новости, 09.07.2023
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09:34 09.07.2023 (обновлено: 13:26 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/ssha-1883048713.html
Le Monde: один шаг США показал, как сильно они боятся Путина
Le Monde: один шаг США показал, как сильно они боятся Путина - РИА Новости, 09.07.2023
Le Monde: один шаг США показал, как сильно они боятся Путина
Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы обнажает страх перед Россией и слабость Белого дома, пишет Le Monde. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T09:34
2023-07-09T13:26
в мире
украина
сша
россия
игорь конашенков
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы обнажает страх перед Россией и слабость Белого дома, пишет Le Monde."Даже если считать, что ВСУ могут сражаться с Россией на равных, связанные с этим опасности очевидны. Поскольку боевые действия ведутся на Украине, именно ее граждане будут постоянно страдать от этих боеприпасов", — говорится в статье.Белый дом признал, что решился на такой шаг, поскольку американские арсеналы уже истощены, объясняет автор."Это признание слабости", — подчеркивает Le Monde.Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230709/postavki-1883034881.html
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в мире, украина, сша, россия, игорь конашенков, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Украина, США, Россия, Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины, Пентагон
Le Monde: один шаг США показал, как сильно они боятся Путина

Le Monde: США поставками кассетных боеприпасов на Украину признали слабость перед Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы обнажает страх перед Россией и слабость Белого дома, пишет Le Monde.
"Даже если считать, что ВСУ могут сражаться с Россией на равных, связанные с этим опасности очевидны. Поскольку боевые действия ведутся на Украине, именно ее граждане будут постоянно страдать от этих боеприпасов", — говорится в статье.
Белый дом признал, что решился на такой шаг, поскольку американские арсеналы уже истощены, объясняет автор.
"Это признание слабости", — подчеркивает Le Monde.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
В ЕП спрогнозировали, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб
Вчера, 04:30
Два дня назад Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.
По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.
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В миреУкраинаСШАРоссияИгорь КонашенковВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
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