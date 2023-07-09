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Ставка не сыграла. В США рассказали, для чего готовили Украину
Ставка не сыграла. В США рассказали, для чего готовили Украину - РИА Новости, 09.07.2023
Ставка не сыграла. В США рассказали, для чего готовили Украину
США готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы, а вместо этого они уничтожили украинскую нацию, заявил экс-советник главы Пентагона РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T07:10
2023-07-09T07:10
2023-07-09T07:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы, а вместо этого они уничтожили украинскую нацию, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor SC."Мы не были заинтересованы в Украине. В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить ее войска, разрушить ее экономику, а заем распределить ее ресурсы в послевоенной обстановке", — заявил эксперт.Макрегор отметил, что такие планы не имели шансов на осуществление и реализовать их так и не удалось. Вместо этого, по мнению эксперта, произошло противоположное: США разрушили Украину и украинскую нацию.По словам полковника, из этого конфликта нет иного выхода, кроме как признать эту правду, которая на сегодняшний день не очень популярна в Вашингтоне.
https://ria.ru/20230709/proval-1883033216.html
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в мире, украина, сша, россия, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Пентагон
Ставка не сыграла. В США рассказали, для чего готовили Украину
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину