https://ria.ru/20230709/ssha-1883039746.html

Ставка не сыграла. В США рассказали, для чего готовили Украину

Ставка не сыграла. В США рассказали, для чего готовили Украину - РИА Новости, 09.07.2023

Ставка не сыграла. В США рассказали, для чего готовили Украину

США готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы, а вместо этого они уничтожили украинскую нацию, заявил экс-советник главы Пентагона РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T07:10

2023-07-09T07:10

2023-07-09T07:55

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы, а вместо этого они уничтожили украинскую нацию, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor SC."Мы не были заинтересованы в Украине. В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить ее войска, разрушить ее экономику, а заем распределить ее ресурсы в послевоенной обстановке", — заявил эксперт.Макрегор отметил, что такие планы не имели шансов на осуществление и реализовать их так и не удалось. Вместо этого, по мнению эксперта, произошло противоположное: США разрушили Украину и украинскую нацию.По словам полковника, из этого конфликта нет иного выхода, кроме как признать эту правду, которая на сегодняшний день не очень популярна в Вашингтоне.

https://ria.ru/20230709/proval-1883033216.html

https://ria.ru/20230709/tyurma-1883036164.html

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в мире, украина, сша, россия, пентагон