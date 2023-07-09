https://ria.ru/20230709/spetsperatsiya-1883159494.html
Кадыров сообщил о перебросе спецназа "Ахмат" на Артемовское направление
Кадыров сообщил о перебросе спецназа "Ахмат" на Артемовское направление - РИА Новости, 09.07.2023
Кадыров сообщил о перебросе спецназа "Ахмат" на Артемовское направление
Спецназ "Ахмат" в зоне спецоперации передислоцирован на Артемовское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T23:40
2023-07-09T23:40
2023-07-09T23:40
специальная военная операция на украине
клещеевка
артемовский
рамзан кадыров
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864216587_0:248:2758:1799_1920x0_80_0_0_a12dc8e34e1d956aae470378df4b932b.jpg
ГРОЗНЫЙ, 9 июл – РИА Новости. Спецназ "Ахмат" в зоне спецоперации передислоцирован на Артемовское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения", - написал Кадыров в телеграм-канале. Кадыров также опубликовал видео, на котором Алаудинов рассказывает о ситуации в населенном пункте Клещеевка. "Сегодня поинтересовался у... Алаудинова, как дела в населенном пункте Клещеевка, про который так часто говорили в последние дни и вокруг которого нагнетают обстановку украинские ЦИПСО. Апты Аронович тут же прислал видео и сопроводил сообщением: "Как раз еду оттуда, проверив несение службы нашими бойцами. Противник однозначно получит по зубам!" Потому и не суются, Апты Аронович, зубы берегут!... УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле", - отметил глава региона.
клещеевка
артемовский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864216587_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_2b778d4933f7771b0ce6a1023e547a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клещеевка, артемовский, рамзан кадыров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Артемовский, Рамзан Кадыров, НАТО, В мире
Кадыров сообщил о перебросе спецназа "Ахмат" на Артемовское направление
Глава Чечни Кадыров сообщил о передислокации спецназа "Ахмат" на Артемовское направление