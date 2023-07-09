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Кадыров сообщил о перебросе спецназа "Ахмат" на Артемовское направление - РИА Новости, 09.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/spetsperatsiya-1883159494.html
Кадыров сообщил о перебросе спецназа "Ахмат" на Артемовское направление
Кадыров сообщил о перебросе спецназа "Ахмат" на Артемовское направление - РИА Новости, 09.07.2023
Кадыров сообщил о перебросе спецназа "Ахмат" на Артемовское направление
Спецназ "Ахмат" в зоне спецоперации передислоцирован на Артемовское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T23:40
2023-07-09T23:40
специальная военная операция на украине
клещеевка
артемовский
рамзан кадыров
нато
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 9 июл – РИА Новости. Спецназ "Ахмат" в зоне спецоперации передислоцирован на Артемовское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения", - написал Кадыров в телеграм-канале. Кадыров также опубликовал видео, на котором Алаудинов рассказывает о ситуации в населенном пункте Клещеевка. "Сегодня поинтересовался у... Алаудинова, как дела в населенном пункте Клещеевка, про который так часто говорили в последние дни и вокруг которого нагнетают обстановку украинские ЦИПСО. Апты Аронович тут же прислал видео и сопроводил сообщением: "Как раз еду оттуда, проверив несение службы нашими бойцами. Противник однозначно получит по зубам!" Потому и не суются, Апты Аронович, зубы берегут!... УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле", - отметил глава региона.
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клещеевка, артемовский, рамзан кадыров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Артемовский, Рамзан Кадыров, НАТО, В мире
Кадыров сообщил о перебросе спецназа "Ахмат" на Артемовское направление

Глава Чечни Кадыров сообщил о передислокации спецназа "Ахмат" на Артемовское направление

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат"
Боец спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец спецназа "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 июл – РИА Новости. Спецназ "Ахмат" в зоне спецоперации передислоцирован на Артемовское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Кадыров также опубликовал видео, на котором Алаудинов рассказывает о ситуации в населенном пункте Клещеевка.
"Сегодня поинтересовался у... Алаудинова, как дела в населенном пункте Клещеевка, про который так часто говорили в последние дни и вокруг которого нагнетают обстановку украинские ЦИПСО. Апты Аронович тут же прислал видео и сопроводил сообщением: "Как раз еду оттуда, проверив несение службы нашими бойцами. Противник однозначно получит по зубам!" Потому и не суются, Апты Аронович, зубы берегут!... УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле", - отметил глава региона.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаАртемовскийРамзан КадыровНАТОВ мире
 
 
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