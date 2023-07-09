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Кадыров сообщил о перебросе спецназа "Ахмат" на Артемовское направление

Кадыров сообщил о перебросе спецназа "Ахмат" на Артемовское направление - РИА Новости, 09.07.2023

Кадыров сообщил о перебросе спецназа "Ахмат" на Артемовское направление

Спецназ "Ахмат" в зоне спецоперации передислоцирован на Артемовское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T23:40

2023-07-09T23:40

2023-07-09T23:40

специальная военная операция на украине

клещеевка

артемовский

рамзан кадыров

нато

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 9 июл – РИА Новости. Спецназ "Ахмат" в зоне спецоперации передислоцирован на Артемовское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения", - написал Кадыров в телеграм-канале. Кадыров также опубликовал видео, на котором Алаудинов рассказывает о ситуации в населенном пункте Клещеевка. "Сегодня поинтересовался у... Алаудинова, как дела в населенном пункте Клещеевка, про который так часто говорили в последние дни и вокруг которого нагнетают обстановку украинские ЦИПСО. Апты Аронович тут же прислал видео и сопроводил сообщением: "Как раз еду оттуда, проверив несение службы нашими бойцами. Противник однозначно получит по зубам!" Потому и не суются, Апты Аронович, зубы берегут!... УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле", - отметил глава региона.

клещеевка

артемовский

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клещеевка, артемовский, рамзан кадыров, нато, в мире