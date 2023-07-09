https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883152307.html

Спецоперация, 9 июля: ПВО сработала в Крыму и Ростовской области

Спецоперация, 9 июля: ПВО сработала в Крыму и Ростовской области - РИА Новости, 09.07.2023

Спецоперация, 9 июля: ПВО сработала в Крыму и Ростовской области

Российская система ПВО сбила запущенную вооруженными силами Украины ракету в районе Керчи, пострадавших нет, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T22:15

2023-07-09T22:15

2023-07-09T22:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

ростовская область

украина

джо байден

сергей аксенов (политик)

александр богомаз

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская система ПВО сбила запущенную вооруженными силами Украины ракету в районе Керчи, пострадавших нет, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. Предотвратить атаку ВСУ удалось и в Донецке Ростовской области, заявил в воскресенье мэр города Роман Кураев. По данным властей регионов, в результате атак ВСУ удалось избежать жертв среди населения и серьезных повреждений инфраструктуры. В Брянской области системы ПВО сбили две украинские ракеты, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своём телеграм-канале сообщения о попытке атаковать натовскими ракетами Смоленскую (Десногорскую) АЭС, заявил, что если информация подтвердится, России нужно будет рассмотреть сценарий одновременного удара по трем АЭС на Украине и ядерным объектам в Восточной Европе. В миреГлава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегой из Турции Хаканом Фиданом подчеркнул деструктивность курса Анкары по поставке оружия Киеву, отметили в дипведомстве. Как сообщили в МИД РФ, стороны также обсудили ситуацию вокруг возвращения главарей "Азова"* из Стамбула в Киев. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг членства Украины и Швеции в НАТО, сообщила администрация турецкого лидера. Сам Байден ранее отметил, что пока что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230709/zelenskiy-1883091350.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

россия

ростовская область

украина

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в мире, россия, ростовская область, украина, джо байден, сергей аксенов (политик), александр богомаз, вооруженные силы украины