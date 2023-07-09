Спецоперация, 9 июля: ПВО сработала в Крыму и Ростовской области
Глава Крыма Аксенов: российская ПВО в районе Керчи сбила запущенную ВСУ ракету
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная из зенитной ракетной системы ВС России
Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская система ПВО сбила запущенную вооруженными силами Украины ракету в районе Керчи, пострадавших нет, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
Предотвратить атаку ВСУ удалось и в Донецке Ростовской области, заявил в воскресенье мэр города Роман Кураев. По данным властей регионов, в результате атак ВСУ удалось избежать жертв среди населения и серьезных повреждений инфраструктуры.
В Брянской области системы ПВО сбили две украинские ракеты, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своём телеграм-канале сообщения о попытке атаковать натовскими ракетами Смоленскую (Десногорскую) АЭС, заявил, что если информация подтвердится, России нужно будет рассмотреть сценарий одновременного удара по трем АЭС на Украине и ядерным объектам в Восточной Европе.
В мире
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегой из Турции Хаканом Фиданом подчеркнул деструктивность курса Анкары по поставке оружия Киеву, отметили в дипведомстве. Как сообщили в МИД РФ, стороны также обсудили ситуацию вокруг возвращения главарей "Азова"* из Стамбула в Киев.
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг членства Украины и Швеции в НАТО, сообщила администрация турецкого лидера.
Сам Байден ранее отметил, что пока что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас.
* Запрещенная в России террористическая организация.