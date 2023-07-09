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Спецоперация, 9 июля: ПВО сработала в Крыму и Ростовской области - РИА Новости, 09.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 09.07.2023 (обновлено: 22:16 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883152307.html
Спецоперация, 9 июля: ПВО сработала в Крыму и Ростовской области
Спецоперация, 9 июля: ПВО сработала в Крыму и Ростовской области - РИА Новости, 09.07.2023
Спецоперация, 9 июля: ПВО сработала в Крыму и Ростовской области
Российская система ПВО сбила запущенную вооруженными силами Украины ракету в районе Керчи, пострадавших нет, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T22:15
2023-07-09T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
ростовская область
украина
джо байден
сергей аксенов (политик)
александр богомаз
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская система ПВО сбила запущенную вооруженными силами Украины ракету в районе Керчи, пострадавших нет, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. Предотвратить атаку ВСУ удалось и в Донецке Ростовской области, заявил в воскресенье мэр города Роман Кураев. По данным властей регионов, в результате атак ВСУ удалось избежать жертв среди населения и серьезных повреждений инфраструктуры. В Брянской области системы ПВО сбили две украинские ракеты, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своём телеграм-канале сообщения о попытке атаковать натовскими ракетами Смоленскую (Десногорскую) АЭС, заявил, что если информация подтвердится, России нужно будет рассмотреть сценарий одновременного удара по трем АЭС на Украине и ядерным объектам в Восточной Европе. В миреГлава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегой из Турции Хаканом Фиданом подчеркнул деструктивность курса Анкары по поставке оружия Киеву, отметили в дипведомстве. Как сообщили в МИД РФ, стороны также обсудили ситуацию вокруг возвращения главарей "Азова"* из Стамбула в Киев. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг членства Украины и Швеции в НАТО, сообщила администрация турецкого лидера. Сам Байден ранее отметил, что пока что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230709/zelenskiy-1883091350.html
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в мире, россия, ростовская область, украина, джо байден, сергей аксенов (политик), александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Ростовская область, Украина, Джо Байден, Сергей Аксенов (политик), Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 9 июля: ПВО сработала в Крыму и Ростовской области

Глава Крыма Аксенов: российская ПВО в районе Керчи сбила запущенную ВСУ ракету

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная из зенитной ракетной системы ВС России
Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы ВС России - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская система ПВО сбила запущенную вооруженными силами Украины ракету в районе Керчи, пострадавших нет, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
Предотвратить атаку ВСУ удалось и в Донецке Ростовской области, заявил в воскресенье мэр города Роман Кураев. По данным властей регионов, в результате атак ВСУ удалось избежать жертв среди населения и серьезных повреждений инфраструктуры.
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Кандидат в президенты США одним словом унизил Зеленского
Вчера, 12:50
В Брянской области системы ПВО сбили две украинские ракеты, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своём телеграм-канале сообщения о попытке атаковать натовскими ракетами Смоленскую (Десногорскую) АЭС, заявил, что если информация подтвердится, России нужно будет рассмотреть сценарий одновременного удара по трем АЭС на Украине и ядерным объектам в Восточной Европе.

В мире

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегой из Турции Хаканом Фиданом подчеркнул деструктивность курса Анкары по поставке оружия Киеву, отметили в дипведомстве. Как сообщили в МИД РФ, стороны также обсудили ситуацию вокруг возвращения главарей "Азова"* из Стамбула в Киев.
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг членства Украины и Швеции в НАТО, сообщила администрация турецкого лидера.
Сам Байден ранее отметил, что пока что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРостовская областьУкраинаДжо БайденСергей Аксенов (политик)Александр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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