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Российские войска под Запорожьем уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883104091.html
Российские войска под Запорожьем уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Российские войска под Запорожьем уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 09.07.2023
Российские войска под Запорожьем уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса украинской армии, сообщило в... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:33
2023-07-09T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожье
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В целом в течение суток ВС РФ нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах, отмечает Минобороны РФ.
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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожье, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Безопасность
Российские войска под Запорожьем уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Минобороны: российские войска под Запорожьем уничтожили склад боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом в течение суток ВС РФ нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах, отмечает Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 июля, 17:20
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожьеБезопасность
 
 
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