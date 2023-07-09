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Российские войска под Запорожьем уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Российские войска под Запорожьем уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 09.07.2023

Российские войска под Запорожьем уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса украинской армии, сообщило в... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T14:33

2023-07-09T14:33

2023-07-09T14:33

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В целом в течение суток ВС РФ нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах, отмечает Минобороны РФ.

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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожье, безопасность