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ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих на двух направлениях

ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих на двух направлениях - РИА Новости, 09.07.2023

ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих на двух направлениях

За минувшие сутки российские войска отбили атаки ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив более 210 украинских военнослужащих и наемников,... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T14:25

2023-07-09T14:25

2023-07-09T18:41

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отбили атаки ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив более 210 украинских военнослужащих и наемников, сообщили в Минобороны."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области", — говорится в сводке.Кроме того, российские войска поразили скопления живой силы и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны, а также пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."Общие потери противника на данных направлениях составили свыше 210 украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Гвоздика", две гаубицы Д-20 и одна "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", — добавили в военном ведомстве.Помимо этого, уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Донецкое направлениеНа Донецком направлении Южная группировка также успешно отразила атаки противника, поразила скопления живой силы и техники.Там за сутки ВСУ потеряли около 180 бойцов и наемников, четыре бронемашины, три автомобиля, боевую машину чешской РСЗО RM-70 Vampire, гаубицу "Мста-Б" и американскую САУ М109 Paladin. В районах Карловки и Краматорска уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ, нанесла поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины. А в районе Серебрянского лесничества ликвидировали две группы диверсантов.Всего на этом направлении уничтожено примерно 80 военнослужащих ВСУ, БМП, две бронемашины, два пикапа, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20.Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении Западная группировка нанесла поражение живой силе и технике противника, уничтожив порядка 20 военнослужащих, два автомобиля, САУ "Гвоздика", а также склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли около 60 человек, один танк, восемь автомобилей, самоходную гаубицу "Гвоздика" и американскую артсистему М777.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 109 районах. В районе села Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса украинских войск.Силы ПВО, в свою очередь, сбили десять беспилотников.

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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях Минобороны РФ о потерях ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях 2023-07-09T14:25 true PT5M28S

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россия, киев, в мире, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, сша