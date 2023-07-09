Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 09.07.2023 (обновлено: 06:58 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883036595.html
ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении
ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 09.07.2023
ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении
Российские военные отразили атаку 66-й механизированной бригады украинских войск на сватовском направлении - уничтожены танк, боевая бронированная машина и два... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T05:21
2023-07-09T06:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_737c964f2e6ac2b4d7ee039a39cf2be5.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаку 66-й механизированной бригады украинских войск на сватовском направлении - уничтожены танк, боевая бронированная машина и два пикапа противника, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук. "На сватовском направлении подразделениями группировки войск "Центр" отражены попытки атаки штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ. В результате нанесения огневого поражения уничтожены танк, боевая бронированная машина и два автомобиля типа пикап противника", - сообщил Савчук.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_8cae6be66f8d37e7c6ed416ce83ed9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении

Минобороны: войска России на Сватовском направлении уничтожили танк и бронемашину ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаку 66-й механизированной бригады украинских войск на сватовском направлении - уничтожены танк, боевая бронированная машина и два пикапа противника, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук.
"На сватовском направлении подразделениями группировки войск "Центр" отражены попытки атаки штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ. В результате нанесения огневого поражения уничтожены танк, боевая бронированная машина и два автомобиля типа пикап противника", - сообщил Савчук.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала