https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883036595.html
ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении
ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 09.07.2023
ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении
Российские военные отразили атаку 66-й механизированной бригады украинских войск на сватовском направлении - уничтожены танк, боевая бронированная машина и два... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T05:21
2023-07-09T05:21
2023-07-09T06:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_737c964f2e6ac2b4d7ee039a39cf2be5.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаку 66-й механизированной бригады украинских войск на сватовском направлении - уничтожены танк, боевая бронированная машина и два пикапа противника, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук. "На сватовском направлении подразделениями группировки войск "Центр" отражены попытки атаки штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ. В результате нанесения огневого поражения уничтожены танк, боевая бронированная машина и два автомобиля типа пикап противника", - сообщил Савчук.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_8cae6be66f8d37e7c6ed416ce83ed9f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении
Минобороны: войска России на Сватовском направлении уничтожили танк и бронемашину ВСУ