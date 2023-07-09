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ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении

ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 09.07.2023

ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении

Российские военные отразили атаку 66-й механизированной бригады украинских войск на сватовском направлении - уничтожены танк, боевая бронированная машина и два... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T05:21

2023-07-09T05:21

2023-07-09T06:58

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаку 66-й механизированной бригады украинских войск на сватовском направлении - уничтожены танк, боевая бронированная машина и два пикапа противника, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук. "На сватовском направлении подразделениями группировки войск "Центр" отражены попытки атаки штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ. В результате нанесения огневого поражения уничтожены танк, боевая бронированная машина и два автомобиля типа пикап противника", - сообщил Савчук.

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2023

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность