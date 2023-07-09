https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883036336.html

ВКС ударили по трем пунктам дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

ВКС ударили по трем пунктам дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.07.2023

ВКС ударили по трем пунктам дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ на Краснолиманском... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T05:17

2023-07-09T05:17

2023-07-09T07:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864902247_239:0:3124:1623_1920x0_80_0_0_22e4be801fa113320590a1b845e366d5.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Центр" Александр Савчук."Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское, Терны", — сообщил Савчук.По его словам, на этом же направлении артиллерия группировки нанесла удары по подразделениям 21-й и 42-й механизированных бригад украинских войск. Противник понес значительные потери в живой силе и технике, уточнил собеседник агентства."В рамках контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены гаубица Д-30, расчеты 120-миллиметрового миномета", — добавил Савчук.Кроме этого, экипажи тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожили опорный пункт противника, заключил он.

https://ria.ru/20230709/proval-1883033216.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность