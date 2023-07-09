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ВКС ударили по трем пунктам дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 09.07.2023 (обновлено: 07:02 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883036336.html
ВКС ударили по трем пунктам дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении
ВКС ударили по трем пунктам дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.07.2023
ВКС ударили по трем пунктам дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ на Краснолиманском... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T05:17
2023-07-09T07:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Центр" Александр Савчук."Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское, Терны", — сообщил Савчук.По его словам, на этом же направлении артиллерия группировки нанесла удары по подразделениям 21-й и 42-й механизированных бригад украинских войск. Противник понес значительные потери в живой силе и технике, уточнил собеседник агентства."В рамках контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены гаубица Д-30, расчеты 120-миллиметрового миномета", — добавил Савчук.Кроме этого, экипажи тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожили опорный пункт противника, заключил он.
https://ria.ru/20230709/proval-1883033216.html
РИА Новости
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВКС ударили по трем пунктам дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВКС на Краснолиманском направлении ударили по трем пунктам дислокации ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Центр" Александр Савчук.
"Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское, Терны", — сообщил Савчук.
По его словам, на этом же направлении артиллерия группировки нанесла удары по подразделениям 21-й и 42-й механизированных бригад украинских войск. Противник понес значительные потери в живой силе и технике, уточнил собеседник агентства.
"В рамках контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены гаубица Д-30, расчеты 120-миллиметрового миномета", — добавил Савчук.
Кроме этого, экипажи тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожили опорный пункт противника, заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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