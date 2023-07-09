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Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды
Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды - РИА Новости, 09.07.2023
Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды
Спасатели нашли группу из четырех туристов, которые не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды, рассказали в главке МЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T16:28
2023-07-09T16:28
2023-07-09T17:47
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
россия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 9 июл — РИА Новости. Спасатели нашли группу из четырех туристов, которые не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды, рассказали в главке МЧС по Кабардино-Балкарии.О том, что на Эльбрусе на высоте 5300 метров застряли туристы, стало известно сегодня днем. На помощь выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС."Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырех человек на высоту 3800 метров", — говорится в публикации.От дальнейшей помощи туристы отказались.
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эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости, Россия, Происшествия
Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды
Спасатели эвакуировали четырех туристов, которые застряли на Эльбрусе из-за непогоды