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Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды - РИА Новости, 09.07.2023
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Хорошие новости
 
16:28 09.07.2023 (обновлено: 17:47 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html
Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды
Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды - РИА Новости, 09.07.2023
Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды
Спасатели нашли группу из четырех туристов, которые не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды, рассказали в главке МЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T16:28
2023-07-09T17:47
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
россия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 9 июл — РИА Новости. Спасатели нашли группу из четырех туристов, которые не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды, рассказали в главке МЧС по Кабардино-Балкарии.О том, что на Эльбрусе на высоте 5300 метров застряли туристы, стало известно сегодня днем. На помощь выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС."Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырех человек на высоту 3800 метров", — говорится в публикации.От дальнейшей помощи туристы отказались.
https://ria.ru/20230607/elbrus-1876567795.html
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эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости, Россия, Происшествия
Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды

Спасатели эвакуировали четырех туристов, которые застряли на Эльбрусе из-за непогоды

© МЧС РоссииСпасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды
Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды
© МЧС России
Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 9 июл — РИА Новости. Спасатели нашли группу из четырех туристов, которые не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды, рассказали в главке МЧС по Кабардино-Балкарии.
О том, что на Эльбрусе на высоте 5300 метров застряли туристы, стало известно сегодня днем. На помощь выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС.
"Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырех человек на высоту 3800 метров", — говорится в публикации.
От дальнейшей помощи туристы отказались.
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Хорошие новостиЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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