https://ria.ru/20230709/sochi-1883158632.html

Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок

Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок - РИА Новости, 09.07.2023

Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок

В Сочи на реке Хорота во время ливней сработали датчики "Опасное явление", сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T23:22

2023-07-09T23:22

2023-07-09T23:36

туризм

происшествия

сочи

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СОЧИ, 9 июл — РИА Новости. В Сочи на реке Хорота во время ливней сработали датчики "Опасное явление", сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале. "На реке Хорота сработали датчики "Опасное явление", включены сиренно-речевые установки для оповещения людей. Сейчас уровень воды пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности", — говорится в заявлении.Сейчас в городе работает оперативный штат под руководством мэра Алексея Копайгородского, для проведения аварийно-спасательных работ подготовлена необходимая техника, отметили в администрации."В Адлерском районе находятся спасатели муниципальной службы спасения и Кубань-СПАС, которые мониторят ситуацию и в случае необходимости готовы оказать помощь людям", — добавили в ведомстве.В Сочи до конца дня 10 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.По данным Упрдор "Черноморье", участок федеральной трассы А-147 Адлер-Веселое по-прежнему остается закрытым, там расчищают дорогу.

https://ria.ru/20230709/sochi-1883082170.html

https://ria.ru/20230709/sochi-1883058626.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи