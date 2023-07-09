https://ria.ru/20230709/sochi-1883158632.html
Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок
Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок - РИА Новости, 09.07.2023
Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок
В Сочи на реке Хорота во время ливней сработали датчики "Опасное явление", сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T23:22
2023-07-09T23:22
2023-07-09T23:36
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СОЧИ, 9 июл — РИА Новости. В Сочи на реке Хорота во время ливней сработали датчики "Опасное явление", сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале. "На реке Хорота сработали датчики "Опасное явление", включены сиренно-речевые установки для оповещения людей. Сейчас уровень воды пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности", — говорится в заявлении.Сейчас в городе работает оперативный штат под руководством мэра Алексея Копайгородского, для проведения аварийно-спасательных работ подготовлена необходимая техника, отметили в администрации."В Адлерском районе находятся спасатели муниципальной службы спасения и Кубань-СПАС, которые мониторят ситуацию и в случае необходимости готовы оказать помощь людям", — добавили в ведомстве.В Сочи до конца дня 10 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.По данным Упрдор "Черноморье", участок федеральной трассы А-147 Адлер-Веселое по-прежнему остается закрытым, там расчищают дорогу.
https://ria.ru/20230709/sochi-1883082170.html
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происшествия, сочи
Туризм, Происшествия, Сочи
Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок
В Сочи вода в реке Хорота достигла опасных отметок, власти города включили сирены
СОЧИ, 9 июл — РИА Новости.
В Сочи на реке Хорота во время ливней сработали датчики "Опасное явление", сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.
"На реке Хорота сработали датчики "Опасное явление", включены сиренно-речевые установки для оповещения людей. Сейчас уровень воды пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности", — говорится в заявлении.
В Сочи в ночь на воскресенье прошли сильные ливни. Больше всего пострадал микрорайон Хоста. По сообщениям местных властей, там подтопило два многоквартирных жилых дома, около десяти автомобилей дождями унесло в обрыв.
Сейчас в городе работает оперативный штат под руководством мэра Алексея Копайгородского, для проведения аварийно-спасательных работ подготовлена необходимая техника, отметили в администрации.
"В Адлерском районе находятся спасатели муниципальной службы спасения и Кубань-СПАС, которые мониторят ситуацию и в случае необходимости готовы оказать помощь людям", — добавили в ведомстве.
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В Сочи до конца дня 10 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.
По данным Упрдор "Черноморье", участок федеральной трассы А-147 Адлер-Веселое по-прежнему остается закрытым, там расчищают дорогу.
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