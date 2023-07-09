https://ria.ru/20230709/sochi-1883142192.html

В Сочи вода сошла после сильных ливней

В Сочи вода сошла после сильных ливней - РИА Новости, 09.07.2023

В Сочи вода сошла после сильных ливней

В Сочи сошла вода после сильных ливней, ситуация находится под контролем спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T19:51

2023-07-09T19:51

2023-07-09T20:22

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-кавказская железная дорога

туризм

алексей копайгородский

россия

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СОЧИ, 9 июл — РИА Новости. В Сочи сошла вода после сильных ливней, ситуация находится под контролем спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю. "Вода сошла. Ситуация на контроле", — сказала собеседница агентства. Уточняется, что сейчас течение воды на территории микрорайона Хоста прекратилось.В городе до конца дня 10 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.Глава курорта Алексей Копайгородский заявил, что для проведения аварийно-спасательных работ наготове находятся тысяча человек, 200 единиц техники, круглосуточную работу проводит оперативный штаб — специалисты контролируют уровень воды в реках.Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, ливни не оказали влияния на расписание поездов дальнего следования и электричек.

https://ria.ru/20230709/sochi-1883058626.html

https://ria.ru/20230709/sochi-1883082170.html

сочи

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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-кавказская железная дорога, алексей копайгородский, россия