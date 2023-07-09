https://ria.ru/20230709/sochi-1883142192.html
В Сочи вода сошла после сильных ливней
В Сочи вода сошла после сильных ливней - РИА Новости, 09.07.2023
В Сочи вода сошла после сильных ливней
В Сочи сошла вода после сильных ливней, ситуация находится под контролем спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T19:51
2023-07-09T19:51
2023-07-09T20:22
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-кавказская железная дорога
туризм
алексей копайгородский
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СОЧИ, 9 июл — РИА Новости. В Сочи сошла вода после сильных ливней, ситуация находится под контролем спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю. "Вода сошла. Ситуация на контроле", — сказала собеседница агентства. Уточняется, что сейчас течение воды на территории микрорайона Хоста прекратилось.В городе до конца дня 10 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.Глава курорта Алексей Копайгородский заявил, что для проведения аварийно-спасательных работ наготове находятся тысяча человек, 200 единиц техники, круглосуточную работу проводит оперативный штаб — специалисты контролируют уровень воды в реках.Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, ливни не оказали влияния на расписание поездов дальнего следования и электричек.
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-кавказская железная дорога, алексей копайгородский, россия
Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северо-Кавказская железная дорога, Туризм, Алексей Копайгородский, Россия
В Сочи вода сошла после сильных ливней
МЧС: в Сочи сошла вода после сильных ливней, спасатели контролируют ситуацию
СОЧИ, 9 июл — РИА Новости. В Сочи сошла вода после сильных ливней, ситуация находится под контролем спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю.
"Вода сошла. Ситуация на контроле", — сказала собеседница агентства.
В Сочи в ночь на воскресенье прошли сильные ливни. Больше всего пострадал микрорайон Хоста. По сообщениям местных властей, там подтопило два многоквартирных жилых дома, около десяти автомобилей дождями унесло в обрыв.
Уточняется, что сейчас течение воды на территории микрорайона Хоста
прекратилось.
В городе до конца дня 10 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.
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Глава курорта Алексей Копайгородский заявил, что для проведения аварийно-спасательных работ наготове находятся тысяча человек, 200 единиц техники, круглосуточную работу проводит оперативный штаб — специалисты контролируют уровень воды в реках.
Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги
, ливни не оказали влияния на расписание поездов дальнего следования и электричек.
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