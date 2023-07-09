https://ria.ru/20230709/sochi-1883097706.html

Улицу в Хосте заблокировало из-за машин, унесенных ливнем

Улицу в Хосте заблокировало из-за машин, унесенных ливнем - РИА Новости, 09.07.2023

Улицу в Хосте заблокировало из-за машин, унесенных ливнем

Жители одной из улиц сочинской Хосты оказались отрезаны от остальных районов города из-за наваленных на дорогу автомобилей, которые унесло ливнем, передает с... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T13:53

2023-07-09T13:53

2023-07-09T13:53

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883094632_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa00b6ef7bf939f185e549a40f40a513.jpg

СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Жители одной из улиц сочинской Хосты оказались отрезаны от остальных районов города из-за наваленных на дорогу автомобилей, которые унесло ливнем, передает с места событий корреспондент РИА Новости. Ранее в ГУ МЧС России информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, оказались подтоплены этажи двух жилых домов по улицам Кипарисовая и Шоссейная. При этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом по адресу Кипарисовая, 9/1, десять его жильцов будут переселены в пункт временного размещения. Как сообщает корреспондент агентства, днем воскресенья на улице Ручей Видный в Хостинском районе собрались жильцы подтопленных домов и те, чьи автомобили унесло во время ливня в обрыв. Вода в этой зоне не сошла, машины не эвакуированы, люди ходят в магазин пешком, проехать по единственной ведущей в город дороге невозможно. "Мы ничего не знаем, вообще ничего, спецтехника не работает, никого. Получается, что у нас единственная дорога к комплексу (жилищному - ред.), и мы заблокированы. Если кому-то будет плохо и нужна будет скорая, не поехать, а никого нет, спецтехники никакой нет… ждем спецтехнику", - сказала журналистам Ольга Петрова, председатель одного из многоквартирных домов, в котором проживают несколько собственников испорченных автомобилей. Петрова уточнила, что часть собственников унесенного ливнем транспорта - туристы, другие - местные жители. Как рассказал РИА Новости турист из Краснодарского края Дмитрий Пелих, они приехали в Сочи намного раньше, сегодня их поезд отправится домой - в Тимашевский район, но они не уверены, что смогут вызвать такси по нужному адресу, поскольку проезда нет. По словам собственников упавших в обрыв автомобилей, пока машины никто не эвакуировал, люди ожидают помощи и решают, что будут делать с транспортом дальше. Житель Ростова-на-Дону, приехавший в Сочи на отдых с семьей, рассказал агентству, что его машину унесло примерно на 50 метров с высоты. В 4 утра его супруга услышала крики соседей, тогда потоком воды автомобиль несло в обрыв. Обратно туристы поедут скорее поездом, а машину скорее сдадут на утилизацию - слишком сильные повреждения. По данным сочинских властей, после дождей к работам по ликвидации последствий непогоды привлекли 60 человек, задействовано 15 единиц техники, на месте работают мониторинговые службы, они оценивают ущерб имуществу. По информации краевого МЧС, в целом обстановка в Сочи на фоне прошедших в городе дождей стабильная. Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики в этот период прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри-Веселое. По данным местных властей, основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник.

https://ria.ru/20230709/sochi-1883082170.html

https://ria.ru/20230709/sochi-1883062180.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ливня в Сочи Последствия ливня в Сочи 2023-07-09T13:53 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)