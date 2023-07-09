https://ria.ru/20230709/sochi-1883082170.html

В Сочи запретили купаться в море

В Сочи запретили купаться в море - РИА Новости, 09.07.2023

В Сочи запретили купаться в море

В Сочи закрыли все городские пляжи на период действия штормового предупреждения, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T11:48

2023-07-09T11:48

2023-07-09T14:00

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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СОЧИ, 9 июл — РИА Новости. В Сочи закрыли все городские пляжи на период действия штормового предупреждения, сообщила администрация города в Telegram-канале.Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на Кипарисовой и Шоссейной улицах, при этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом на Кипарисовой, 9/1, десять его жильцов переселят в пункт временного размещения. "В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Купание запрещено. Сегодня, 9 июля, и до конца суток 10 июля на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. На море шторм. На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено. Установлены красные флаги - в воду заходить опасно", - говорится в сообщении. Как сообщали в мэрии курорта, в Хосте, где прошли сильные ливни и была повреждена инфраструктура района, работают мониторинговые службы, которые оценивают ущерб имуществу, на месте развернут оперативный штаб. К работе по устранению последствий непогоды привлечены 60 рабочих, задействовано 15 единиц техники, общественный транспорт работает штатно. В горадминистрации заявляют, что основной удар стихии ожидает Сочи в ночь на понедельник. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.

https://ria.ru/20230709/sochi-1883062180.html

сочи

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество