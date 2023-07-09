https://ria.ru/20230709/sochi-1883062180.html
В МЧС рассказали о ситуации в Сочи после ливней
В МЧС рассказали о ситуации в Сочи после ливней - РИА Новости, 09.07.2023
В МЧС рассказали о ситуации в Сочи после ливней
Обстановка в Сочи на фоне ливней, которые прошли в ночь на воскресенье, стабильная, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T11:30
2023-07-09T11:30
2023-07-09T11:30
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Обстановка в Сочи на фоне ливней, которые прошли в ночь на воскресенье, стабильная, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в ведомстве информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на улице Кипарисовой и Шоссейной, при этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом на Кипарисовой 9/1, его жильцы в составе десяти человек будут переселены в пункт временного размещения. "Обстановка стабильная", - сказали в краевом МЧС, отвечая на вопрос о том, были ли зафиксированы выход рек из берегов и подтопления в других районах Большого Сочи. Как уточняет мэрия курорта, в Хосте, где прошли сильные ливни и была повреждена инфраструктура района, работают мониторинговые службы, которые оценивают ущерб имуществу, на месте развернут оперативный штаб. К работе по устранению последствий непогоды привлечены 60 рабочих, задействовано 15 единиц техники, общественный транспорт работает штатно. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, переселение десяти жильцов подтопленного ливнями дома в Хосте уже началось. Он также отметил, что в районе частично пострадали дороги.Власти предупреждают, что основной удар стихии ожидает Сочи в ночь на понедельник. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали о ситуации в Сочи после ливней
В МЧС по Краснодарскому краю заявили о стабильной обстановке в Сочи после ливней
СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Обстановка в Сочи на фоне ливней, которые прошли в ночь на воскресенье, стабильная, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в ведомстве информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на улице Кипарисовой и Шоссейной, при этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом на Кипарисовой 9/1, его жильцы в составе десяти человек будут переселены в пункт временного размещения.
«
"Обстановка стабильная", - сказали в краевом МЧС, отвечая на вопрос о том, были ли зафиксированы выход рек из берегов и подтопления в других районах Большого Сочи.
Как уточняет мэрия курорта, в Хосте, где прошли сильные ливни и была повреждена инфраструктура района, работают мониторинговые службы, которые оценивают ущерб имуществу, на месте развернут оперативный штаб. К работе по устранению последствий непогоды привлечены 60 рабочих, задействовано 15 единиц техники, общественный транспорт работает штатно.
По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, переселение десяти жильцов подтопленного ливнями дома в Хосте уже началось. Он также отметил, что в районе частично пострадали дороги.
Власти предупреждают, что основной удар стихии ожидает Сочи в ночь на понедельник. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.