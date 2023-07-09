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Жителей дома, подтопленного ливнями в Сочи, разместят в ПВР
Жителей дома, подтопленного ливнями в Сочи, разместят в ПВР - РИА Новости, 09.07.2023
Жителей дома, подтопленного ливнями в Сочи, разместят в ПВР
Десять человек из дома в сочинской Хосте, подтопленного в результате дождей, будут переселены в пункт временного размещения, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T11:12
2023-07-09T11:12
2023-07-09T11:12
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Десять человек из дома в сочинской Хосте, подтопленного в результате дождей, будут переселены в пункт временного размещения, сообщили в пресс-службе администрации города. По данным сочинской мэрии, в ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировали, что в результате сильных дождей почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на Кипарисовой и Шоссейной улицах, погибших и пострадавших нет, эвакуации не поводилось. "В результате подтопления дома по улице Кипарисовая, 9/1, в пункт временного размещения будут переселены 10 человек", - сказали в ведомстве. Уточняется, что сейчас на месте работают мониторинговые службы, они оценивают ущерб, который был нанесен имуществу жителей после ливней, на месте развернут оперативный штаб, к работе привлечены 60 рабочих и 15 единиц техники. Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики в этот период прогнозируют ливни, ветер, град, выход из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри-Веселое. По данным корреспондента РИА Новости, в Центральном районе Сочи дожди прекратились, температура воздуха составляет плюс 22 градуса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
Жителей дома, подтопленного ливнями в Сочи, разместят в ПВР
Десять жителей подтопленного ливнями дома на Кипарисовой улице в Сочи разместят в ПВР
СОЧИ, 9 июл - РИА Новости.
Десять человек из дома в сочинской Хосте, подтопленного в результате дождей, будут переселены в пункт временного размещения, сообщили в пресс-службе
администрации города.
По данным сочинской мэрии, в ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировали, что в результате сильных дождей почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на Кипарисовой и Шоссейной улицах, погибших и пострадавших нет, эвакуации не поводилось.
«
"В результате подтопления дома по улице Кипарисовая, 9/1, в пункт временного размещения будут переселены 10 человек", - сказали в ведомстве.
Уточняется, что сейчас на месте работают мониторинговые службы, они оценивают ущерб, который был нанесен имуществу жителей после ливней, на месте развернут оперативный штаб, к работе привлечены 60 рабочих и 15 единиц техники.
Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики в этот период прогнозируют ливни, ветер, град, выход из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри-Веселое.
По данным корреспондента РИА Новости, в Центральном районе Сочи дожди прекратились, температура воздуха составляет плюс 22 градуса.