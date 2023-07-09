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Жителей дома, подтопленного ливнями в Сочи, разместят в ПВР

Жителей дома, подтопленного ливнями в Сочи, разместят в ПВР - РИА Новости, 09.07.2023

Жителей дома, подтопленного ливнями в Сочи, разместят в ПВР

Десять человек из дома в сочинской Хосте, подтопленного в результате дождей, будут переселены в пункт временного размещения, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T11:12

2023-07-09T11:12

2023-07-09T11:12

происшествия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Десять человек из дома в сочинской Хосте, подтопленного в результате дождей, будут переселены в пункт временного размещения, сообщили в пресс-службе администрации города. По данным сочинской мэрии, в ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировали, что в результате сильных дождей почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на Кипарисовой и Шоссейной улицах, погибших и пострадавших нет, эвакуации не поводилось. "В результате подтопления дома по улице Кипарисовая, 9/1, в пункт временного размещения будут переселены 10 человек", - сказали в ведомстве. Уточняется, что сейчас на месте работают мониторинговые службы, они оценивают ущерб, который был нанесен имуществу жителей после ливней, на месте развернут оперативный штаб, к работе привлечены 60 рабочих и 15 единиц техники. Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики в этот период прогнозируют ливни, ветер, град, выход из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри-Веселое. По данным корреспондента РИА Новости, в Центральном районе Сочи дожди прекратились, температура воздуха составляет плюс 22 градуса.

сочи

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, краснодарский край