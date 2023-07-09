https://ria.ru/20230709/sochi-1883052144.html

В Хостинском районе Сочи за ночь выпало около 80 миллиметров осадков

В Хостинском районе Сочи за ночь выпало около 80 миллиметров осадков - РИА Новости, 09.07.2023

В Хостинском районе Сочи за ночь выпало около 80 миллиметров осадков

Около 80 миллиметров осадков выпало за ночь в Хостинском районе Сочи, пострадавших нет, общественный транспорт работает штатно, сообщили в администрации города... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T10:15

2023-07-09T10:15

2023-07-09T10:45

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Около 80 миллиметров осадков выпало за ночь в Хостинском районе Сочи, пострадавших нет, общественный транспорт работает штатно, сообщили в администрации города в Telegram-канале. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировали, что в результате сильных дождей, которые прошли в ночь на воскресенье в сочинской Хосте, почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на улице Кипарисовой и Шоссейной, погибших и пострадавших нет, эвакуации не поводилось. "В ночь на воскресенье в Хостинском районе Сочи прошли залповые ливни. Выпало около 80 миллиметров осадков. Жертв и пострадавших нет. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала. Общественный транспорт работает в штатном режиме", - сказали в мэрии. Власти сообщают, что сейчас на месте развернут городской оперативный штаб, из подвалов подтопленных домов проводится откачка воды, к устранению последствий непогоды привлечены 60 рабочих и 15 единиц техники. Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики в этот период прогнозируют ливни, ветер, град, выход из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри-Веселое.

сочи

россия

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)