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В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней
В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней - РИА Новости, 09.07.2023
В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней
Из-за сильных дождей в сочинском районе Хоста потоком воды унесло десяток автомобилей, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T09:40
2023-07-09T09:40
2023-07-09T14:46
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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СОЧИ, 9 июл — РИА Новости. Из-за сильных дождей в сочинском районе Хоста потоком воды унесло десяток автомобилей, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю. "От оперативного дежурного МКУ "Служба спасения" поступила информация о том, что на улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин", — сказали в ведомстве.По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Кроме того, два жилых дома оказались подтопленными: на улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный. В обоих случаях эвакуация жильцов не потребовалась, но десять жителей дома на Кипарисовой переселят в пункт временного размещения. Сейчас в домах откачивают воду.Как уточнили в городской администрации, за ночь в Хостинском районе выпало около 80 миллиметров осадков. На месте развернули оперативный штаб, к устранению последствий непогоды привлекли 60 рабочих и 15 единиц техники.Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.
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Последствия ливня в Сочи
Последствия ливня в Сочи
2023-07-09T09:40
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней
В Сочи в районе Хоста около десяти автомобилей унесло потоком воды из-за сильных ливней
СОЧИ, 9 июл — РИА Новости. Из-за сильных дождей в сочинском районе Хоста потоком воды унесло десяток автомобилей, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю.
«
"От оперативного дежурного МКУ "Служба спасения" поступила информация о том, что на улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин", — сказали в ведомстве.
По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.
Кроме того, два жилых дома оказались подтопленными: на улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный. В обоих случаях эвакуация жильцов не потребовалась, но десять жителей дома на Кипарисовой переселят в пункт временного размещения. Сейчас в домах откачивают воду.
Как уточнили в городской администрации, за ночь в Хостинском районе выпало около 80 миллиметров осадков. На месте развернули оперативный штаб, к устранению последствий непогоды привлекли 60 рабочих и 15 единиц техники.
Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.
В Коломне улицы затопило из-за ливней