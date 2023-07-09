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В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней

В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней - РИА Новости, 09.07.2023

В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней

Из-за сильных дождей в сочинском районе Хоста потоком воды унесло десяток автомобилей, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T09:40

2023-07-09T09:40

2023-07-09T14:46

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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СОЧИ, 9 июл — РИА Новости. Из-за сильных дождей в сочинском районе Хоста потоком воды унесло десяток автомобилей, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю. "От оперативного дежурного МКУ "Служба спасения" поступила информация о том, что на улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин", — сказали в ведомстве.По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Кроме того, два жилых дома оказались подтопленными: на улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный. В обоих случаях эвакуация жильцов не потребовалась, но десять жителей дома на Кипарисовой переселят в пункт временного размещения. Сейчас в домах откачивают воду.Как уточнили в городской администрации, за ночь в Хостинском районе выпало около 80 миллиметров осадков. На месте развернули оперативный штаб, к устранению последствий непогоды привлекли 60 рабочих и 15 единиц техники.Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.

https://ria.ru/20230707/uragan-1882904380.html

сочи

краснодарский край

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Последствия ливня в Сочи Последствия ливня в Сочи 2023-07-09T09:40 true PT0M33S

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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край