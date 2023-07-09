Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили собор УПЦ в Нетешине Хмельницкой области
© Українська Православна ЦеркваСторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Нетешине Хмельницкой области
© Українська Православна Церква
Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Нетешине Хмельницкой области
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области, сообщили в Telegram-канале УПЦ.
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"Агрессивные сторонники ПЦУ 9 июля 2023 года захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" города Нетешин. Рейдерские действия сторонников ПЦУ сопровождались откровенно кощунственными действиями и высказываниями, которые фактически содержат в себе посягательство на территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении УПЦ.
По данным УПЦ, раскольники пришли в собор во время Божественной литургии. После завершения богослужения настоятель храма протоиерей Виктор Тышкун и священнослужители пытались наладить конструктивный диалог со сторонниками ПЦУ, однако последние постоянно выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими.
Сторонники ПЦУ в храме кричали, хлопали в ладоши, создавали потасовку и применяли физическую силу в отношении прихожан. Все это происходило при непосредственном участии и содействии генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и так называемых "клириков" ПЦУ.
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"Во время указанных событий в храме присутствовала полиция, работники которой ранее уверяли клириков собора в том, что будут защищать конституционные права граждан. Однако на самом деле правоохранители фактически способствовали активистам в их незаконных действиях. Ранее в адрес клириков собора и верующих УПЦ со стороны сторонников ПЦУ звучали угрозы", - подчеркнули в Украинской православной церкви.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".