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Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 09.07.2023
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Религия
 
17:17 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/sobor-1883125550.html
Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 09.07.2023
Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T17:17
2023-07-09T17:17
религия
украина
хмельницкая область
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
хмельницкая аэс
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области, сообщили в Telegram-канале УПЦ. "Агрессивные сторонники ПЦУ 9 июля 2023 года захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" города Нетешин. Рейдерские действия сторонников ПЦУ сопровождались откровенно кощунственными действиями и высказываниями, которые фактически содержат в себе посягательство на территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении УПЦ. По данным УПЦ, раскольники пришли в собор во время Божественной литургии. После завершения богослужения настоятель храма протоиерей Виктор Тышкун и священнослужители пытались наладить конструктивный диалог со сторонниками ПЦУ, однако последние постоянно выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими. Сторонники ПЦУ в храме кричали, хлопали в ладоши, создавали потасовку и применяли физическую силу в отношении прихожан. Все это происходило при непосредственном участии и содействии генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и так называемых "клириков" ПЦУ. "Во время указанных событий в храме присутствовала полиция, работники которой ранее уверяли клириков собора в том, что будут защищать конституционные права граждан. Однако на самом деле правоохранители фактически способствовали активистам в их незаконных действиях. Ранее в адрес клириков собора и верующих УПЦ со стороны сторонников ПЦУ звучали угрозы", - подчеркнули в Украинской православной церкви. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230708/ikona-1882969915.html
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украина, хмельницкая область, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), хмельницкая аэс, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкая область, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Хмельницкая АЭС, Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили собор УПЦ в Нетешине Хмельницкой области

© Українська Православна ЦеркваСторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Нетешине Хмельницкой области
Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Нетешине Хмельницкой области
© Українська Православна Церква
Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Нетешине Хмельницкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области, сообщили в Telegram-канале УПЦ.
«
"Агрессивные сторонники ПЦУ 9 июля 2023 года захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" города Нетешин. Рейдерские действия сторонников ПЦУ сопровождались откровенно кощунственными действиями и высказываниями, которые фактически содержат в себе посягательство на территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении УПЦ.
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По данным УПЦ, раскольники пришли в собор во время Божественной литургии. После завершения богослужения настоятель храма протоиерей Виктор Тышкун и священнослужители пытались наладить конструктивный диалог со сторонниками ПЦУ, однако последние постоянно выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими.
Сторонники ПЦУ в храме кричали, хлопали в ладоши, создавали потасовку и применяли физическую силу в отношении прихожан. Все это происходило при непосредственном участии и содействии генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и так называемых "клириков" ПЦУ.
«
"Во время указанных событий в храме присутствовала полиция, работники которой ранее уверяли клириков собора в том, что будут защищать конституционные права граждан. Однако на самом деле правоохранители фактически способствовали активистам в их незаконных действиях. Ранее в адрес клириков собора и верующих УПЦ со стороны сторонников ПЦУ звучали угрозы", - подчеркнули в Украинской православной церкви.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаХмельницкая областьУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Хмельницкая АЭССитуация вокруг УПЦ
 
 
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