https://ria.ru/20230709/sobor-1883125550.html

Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 09.07.2023

Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T17:17

2023-07-09T17:17

2023-07-09T17:17

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области, сообщили в Telegram-канале УПЦ. "Агрессивные сторонники ПЦУ 9 июля 2023 года захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" города Нетешин. Рейдерские действия сторонников ПЦУ сопровождались откровенно кощунственными действиями и высказываниями, которые фактически содержат в себе посягательство на территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении УПЦ. По данным УПЦ, раскольники пришли в собор во время Божественной литургии. После завершения богослужения настоятель храма протоиерей Виктор Тышкун и священнослужители пытались наладить конструктивный диалог со сторонниками ПЦУ, однако последние постоянно выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими. Сторонники ПЦУ в храме кричали, хлопали в ладоши, создавали потасовку и применяли физическую силу в отношении прихожан. Все это происходило при непосредственном участии и содействии генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и так называемых "клириков" ПЦУ. "Во время указанных событий в храме присутствовала полиция, работники которой ранее уверяли клириков собора в том, что будут защищать конституционные права граждан. Однако на самом деле правоохранители фактически способствовали активистам в их незаконных действиях. Ранее в адрес клириков собора и верующих УПЦ со стороны сторонников ПЦУ звучали угрозы", - подчеркнули в Украинской православной церкви. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230708/ikona-1882969915.html

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, хмельницкая область, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), хмельницкая аэс, ситуация вокруг упц