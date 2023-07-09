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Член СПЧ прокомментировал штрафы в Латвии из-за Дня Победы - РИА Новости, 09.07.2023
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21:32 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/shtrafy-1883150854.html
Член СПЧ прокомментировал штрафы в Латвии из-за Дня Победы
Член СПЧ прокомментировал штрафы в Латвии из-за Дня Победы - РИА Новости, 09.07.2023
Член СПЧ прокомментировал штрафы в Латвии из-за Дня Победы
Штрафы в Латвии за поздравление с Днем Победы - это варварское вытравливание исторической памяти, такое решение может создать почву для открытых конфликтов, так РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T21:32
2023-07-09T21:32
в мире
латвия
россия
александр брод
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Штрафы в Латвии за поздравление с Днем Победы - это варварское вытравливание исторической памяти, такое решение может создать почву для открытых конфликтов, так как далеко не все жители этой страны разделяют подобную политику, считает член Совета по правам человека Александр Брод. Ранее сообщалось, что госполиция Латвии начала рассылать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы. "Латвия продолжает варварски вытравливать историческую память, все то, что может объединять население республики с Россией, с постсоветским пространством… Если действовать их логике, то скоро будут штрафовать за чтение Пушкина, за поворот головы в сторону России, за использование русского языка. Постепенное превращение в душную казарму… Подобные меры создают очаги напряженности, которые могут привести к открытым конфликтам", - рассказал РИА Новости член СПЧ. По его словам, далеко не все население Латвии разделяет "столь ущербную политику", но уже не первый год местные правозащитники и журналисты, разделяющие идеи "Русского мира" подвергаются травле. "В Латвии активизировался снос памятников и монументов, связанных с периодом Великой Отечественной войны, запрещены символы той поры. Становится ясно, какое важное объединяющее духовное значение имеет Великая Победа, если её так боятся власти Латвии", - уточнил он. В апреле латвийский сейм принял закон, запрещающий проводить 9 мая любые общественные мероприятия за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Как заявляла местная полиция, возложение цветов к местам демонтированных советских памятников считается их "прославлением" и грозит привлечением к ответственности.
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в мире, латвия, россия, александр брод
В мире, Латвия, Россия, Александр Брод
Член СПЧ прокомментировал штрафы в Латвии из-за Дня Победы

Член СПЧ Брод: в Латвии штрафы из-за Дня Победы варварски вытравливают историческую память

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрден Красной Звезды
Орден Красной Звезды - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Штрафы в Латвии за поздравление с Днем Победы - это варварское вытравливание исторической памяти, такое решение может создать почву для открытых конфликтов, так как далеко не все жители этой страны разделяют подобную политику, считает член Совета по правам человека Александр Брод.
Ранее сообщалось, что госполиция Латвии начала рассылать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы.
"Латвия продолжает варварски вытравливать историческую память, все то, что может объединять население республики с Россией, с постсоветским пространством… Если действовать их логике, то скоро будут штрафовать за чтение Пушкина, за поворот головы в сторону России, за использование русского языка. Постепенное превращение в душную казарму… Подобные меры создают очаги напряженности, которые могут привести к открытым конфликтам", - рассказал РИА Новости член СПЧ.
По его словам, далеко не все население Латвии разделяет "столь ущербную политику", но уже не первый год местные правозащитники и журналисты, разделяющие идеи "Русского мира" подвергаются травле.
"В Латвии активизировался снос памятников и монументов, связанных с периодом Великой Отечественной войны, запрещены символы той поры. Становится ясно, какое важное объединяющее духовное значение имеет Великая Победа, если её так боятся власти Латвии", - уточнил он.
В апреле латвийский сейм принял закон, запрещающий проводить 9 мая любые общественные мероприятия за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Как заявляла местная полиция, возложение цветов к местам демонтированных советских памятников считается их "прославлением" и грозит привлечением к ответственности.
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