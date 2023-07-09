https://ria.ru/20230709/shos-1883155380.html
Минск быстро выполнит процедуры по вступлению в ШОС, заявили в организации
Минск быстро выполнит процедуры по вступлению в ШОС, заявили в организации - РИА Новости, 09.07.2023
Минск быстро выполнит процедуры по вступлению в ШОС, заявили в организации
Белоруссия способна максимально оперативно выполнить необходимые процедуры по вступлению в ШОС, заявил в интервью заместитель генсека организации Григорий... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T22:30
2023-07-09T22:30
2023-07-09T22:30
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белоруссия
минск
пекин
сергей алейник
шос
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МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Белоруссия способна максимально оперативно выполнить необходимые процедуры по вступлению в ШОС, заявил в интервью заместитель генсека организации Григорий Логвинов. "Я не сомневаюсь, что в Минске все соответствующие процедуры будут осуществлены максимально оперативно. Замечу, что перед зданием секретариата ШОС в Пекине уже зарезервирован флагшток для государственного флага Республики Беларусь", - сказал замгенсека в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье. Он отметил, что после подписания меморандума об обязательствах Минска в ходе прошедшего саммита ШОС процесс присоединения Белоруссии к организации в статусе полноправного члена вышел на финишную прямую. Во вторник в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск рассчитывает на ратификацию документа всеми членами ШОС в ближайшей перспективе. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем в ШОС, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.
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в мире, белоруссия, минск, пекин, сергей алейник, шос
В мире, Белоруссия, Минск, Пекин, Сергей Алейник, ШОС
Минск быстро выполнит процедуры по вступлению в ШОС, заявили в организации
Замгенсека ШОС Логвинов: Минск оперативно выполнит процедуры по вступлению в организацию
МИНСК, 9 июл – РИА Новости.
Белоруссия способна максимально оперативно выполнить необходимые процедуры по вступлению в ШОС, заявил в интервью
заместитель генсека организации Григорий Логвинов.
"Я не сомневаюсь, что в Минске все соответствующие процедуры будут осуществлены максимально оперативно. Замечу, что перед зданием секретариата ШОС в Пекине уже зарезервирован флагшток для государственного флага Республики Беларусь", - сказал замгенсека в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.
Он отметил, что после подписания меморандума об обязательствах Минска в ходе прошедшего саммита ШОС процесс присоединения Белоруссии к организации в статусе полноправного члена вышел на финишную прямую.
Во вторник в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск рассчитывает на ратификацию документа всеми членами ШОС в ближайшей перспективе. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем в ШОС, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.
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