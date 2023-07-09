https://ria.ru/20230709/shansy-1883033975.html

У Украины нет шансов победить Россию, заявил Кеннеди-младший

У Украины нет шансов победить Россию, заявил Кеннеди-младший - РИА Новости, 09.07.2023

У Украины нет шансов победить Россию, заявил Кеннеди-младший

Не существует ни одного исхода событий, при котором Украина смогла бы победить Россию, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T03:26

2023-07-09T03:26

2023-07-09T03:26

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украина

россия

роберт кеннеди

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Не существует ни одного исхода событий, при котором Украина смогла бы победить Россию, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью Youtube-каналу Lex Fridman."Я не думаю, что в мире есть хоть один способ, чтобы украинцы смогли победить русских. Я считаю, что Европа сейчас испытывает серьезные проблемы. В Германии, Италии, Франции вы видите все эти бунты. В этих странах внутренние проблемы. В Европе нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось", — высказался политик.Он также отметил, что ВСУ насильно вербуют людей, чтобы пополнить свои ряды. Мужчины призывного возраста, в свою очередь, всеми силами пытаются покинуть Украину, чтобы не попасть на фронт, заключил политик.В начале июня Кеннеди-младший заявил, что США своими действиями превратили Украину в "скотобойню". По мнению политика, именно Вашингтон втянул Киев в конфликт против России для продвижения собственных геополитических целей.

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в мире, украина, россия, роберт кеннеди