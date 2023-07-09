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У Украины нет шансов победить Россию, заявил Кеннеди-младший - РИА Новости, 09.07.2023
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03:26 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/shansy-1883033975.html
У Украины нет шансов победить Россию, заявил Кеннеди-младший
У Украины нет шансов победить Россию, заявил Кеннеди-младший - РИА Новости, 09.07.2023
У Украины нет шансов победить Россию, заявил Кеннеди-младший
Не существует ни одного исхода событий, при котором Украина смогла бы победить Россию, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T03:26
2023-07-09T03:26
в мире
украина
россия
роберт кеннеди
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Не существует ни одного исхода событий, при котором Украина смогла бы победить Россию, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью Youtube-каналу Lex Fridman.&quot;Я не думаю, что в мире есть хоть один способ, чтобы украинцы смогли победить русских. Я считаю, что Европа сейчас испытывает серьезные проблемы. В Германии, Италии, Франции вы видите все эти бунты. В этих странах внутренние проблемы. В Европе нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось&quot;, — высказался политик.Он также отметил, что ВСУ насильно вербуют людей, чтобы пополнить свои ряды. Мужчины призывного возраста, в свою очередь, всеми силами пытаются покинуть Украину, чтобы не попасть на фронт, заключил политик.В начале июня Кеннеди-младший заявил, что США своими действиями превратили Украину в "скотобойню". По мнению политика, именно Вашингтон втянул Киев в конфликт против России для продвижения собственных геополитических целей.
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в мире, украина, россия, роберт кеннеди
В мире, Украина, Россия, Роберт Кеннеди
У Украины нет шансов победить Россию, заявил Кеннеди-младший

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Не существует ни одного исхода событий, при котором Украина смогла бы победить Россию, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью Youtube-каналу Lex Fridman.
«

"Я не думаю, что в мире есть хоть один способ, чтобы украинцы смогли победить русских. Я считаю, что Европа сейчас испытывает серьезные проблемы. В Германии, Италии, Франции вы видите все эти бунты. В этих странах внутренние проблемы. В Европе нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось", — высказался политик.

Он также отметил, что ВСУ насильно вербуют людей, чтобы пополнить свои ряды. Мужчины призывного возраста, в свою очередь, всеми силами пытаются покинуть Украину, чтобы не попасть на фронт, заключил политик.
В начале июня Кеннеди-младший заявил, что США своими действиями превратили Украину в "скотобойню". По мнению политика, именно Вашингтон втянул Киев в конфликт против России для продвижения собственных геополитических целей.
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