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ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям после десяти лет брака
ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям после десяти лет брака - РИА Новости, 09.07.2023
ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям после десяти лет брака
ЛДПР выступила с идеей бесплатно выдавать землю под строительство дома людям, прожившим в браке не менее десяти лет, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T09:11
2023-07-09T09:11
2023-07-09T13:06
общество
россия
жилье
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ЛДПР выступила с идеей бесплатно выдавать землю под строительство дома людям, прожившим в браке не менее десяти лет, сообщил в своем Telegram-канале руководитель партии Леонид Слуцкий. "Инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы. Прорастая корнями, мы не уйдем со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил", — отметил он. По словам парламентария, просторные дома позволят семьям расширяться, поскольку необходимо в скорейшем времени увеличить численность населения вдвое и заселять земли в России. И такой шаг поспособствует созданию многодетных семей."Мы сегодня освоили только 15 процентов территории страны. Если не мы займем нашу землю, то это сделают другие", — отметил парламентарий.Слуцкий добавил, что расселение людей станет гарантией сохранения национального суверенитета.
https://ria.ru/20230527/dacha-1874484761.html
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РИА Новости
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общество, россия, жилье, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Жилье, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям после десяти лет брака
Лидер ЛДПР Слуцкий предложил бесплатно выдавать землю семьям после 10 лет брака