https://ria.ru/20230709/semya-1883047120.html

ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям после десяти лет брака

ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям после десяти лет брака - РИА Новости, 09.07.2023

ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям после десяти лет брака

ЛДПР выступила с идеей бесплатно выдавать землю под строительство дома людям, прожившим в браке не менее десяти лет, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T09:11

2023-07-09T09:11

2023-07-09T13:06

общество

россия

жилье

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ЛДПР выступила с идеей бесплатно выдавать землю под строительство дома людям, прожившим в браке не менее десяти лет, сообщил в своем Telegram-канале руководитель партии Леонид Слуцкий. "Инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы. Прорастая корнями, мы не уйдем со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил", — отметил он. По словам парламентария, просторные дома позволят семьям расширяться, поскольку необходимо в скорейшем времени увеличить численность населения вдвое и заселять земли в России. И такой шаг поспособствует созданию многодетных семей."Мы сегодня освоили только 15 процентов территории страны. Если не мы займем нашу землю, то это сделают другие", — отметил парламентарий.Слуцкий добавил, что расселение людей станет гарантией сохранения национального суверенитета.

https://ria.ru/20230527/dacha-1874484761.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, жилье, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф