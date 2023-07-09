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Будут тяжелые последствия. В Австрии неожиданно высказались о России
Будут тяжелые последствия. В Австрии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 09.07.2023
Будут тяжелые последствия. В Австрии неожиданно высказались о России
Австрийская компания OMV продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции, заявил ее глава Альфред Штерн в интервью Financial... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T10:02
2023-07-09T10:02
2023-07-09T13:16
экономика
австрия
россия
цены на нефть
omv
газпром
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Австрийская компания OMV продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции, заявил ее глава Альфред Штерн в интервью Financial Times."До тех пор пока "Газпром" будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы от него", — сказал он.Кроме того, предупредил Штерн, санкции против российского газа приведут к тяжелым последствиям. По мнению главы OMV, "устранение определенных источников" скажется на росте цен. При этом Штерн добавил, что его компания не планирует выходить из долгосрочного контракта с "Газпромом", который был подписан в 2018 году."Мы как промышленная компания обязаны гарантировать использование этих источников, если они разрешены законом", — сказал он.В марте прошлого года Россия перевела расчеты за газ для недружественных стран на рубли. Компании из некоторых стран — Болгарии, Польши, Финляндии, Нидерландов, Германии и Дании — отказались использовать эту схему, но OMV платит в соответствии с ней. В апреле сообщалось, что "Газпром" поставляет в Австрию 100 процентов законтрактованных объемов газа.
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экономика, австрия, россия, цены на нефть, omv, газпром, альфред штерн
Экономика, Австрия, Россия, Цены на нефть, OMV, Газпром, Альфред Штерн
Будут тяжелые последствия. В Австрии неожиданно высказались о России
Глава австрийской OMV Штерн заявил о намерении покупать газ у России, несмотря на санкции
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Австрийская компания OMV продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции, заявил ее глава Альфред Штерн в интервью Financial Times
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«
"До тех пор пока "Газпром" будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы от него", — сказал он.
Кроме того, предупредил Штерн, санкции против российского газа приведут к тяжелым последствиям. По мнению главы OMV, "устранение определенных источников" скажется на росте цен.
При этом Штерн добавил, что его компания не планирует выходить из долгосрочного контракта с "Газпромом", который был подписан в 2018 году.
"Мы как промышленная компания обязаны гарантировать использование этих источников, если они разрешены законом", — сказал он.
В марте прошлого года Россия перевела расчеты за газ для недружественных стран на рубли. Компании из некоторых стран — Болгарии, Польши, Финляндии, Нидерландов, Германии и Дании — отказались использовать эту схему, но OMV платит в соответствии с ней. В апреле сообщалось, что "Газпром" поставляет в Австрию 100 процентов законтрактованных объемов газа.
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