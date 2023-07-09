Рейтинг@Mail.ru
Будут тяжелые последствия. В Австрии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 09.07.2023 (обновлено: 13:16 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/rossiya-1883051104.html
Будут тяжелые последствия. В Австрии неожиданно высказались о России
Будут тяжелые последствия. В Австрии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 09.07.2023
Будут тяжелые последствия. В Австрии неожиданно высказались о России
Австрийская компания OMV продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции, заявил ее глава Альфред Штерн в интервью Financial... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T10:02
2023-07-09T13:16
экономика
австрия
россия
цены на нефть
omv
газпром
альфред штерн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883052675_0:66:3408:1983_1920x0_80_0_0_ff18932deeda27eec99853ee7d9a7faf.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Австрийская компания OMV продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции, заявил ее глава Альфред Штерн в интервью Financial Times.&quot;До тех пор пока &quot;Газпром&quot; будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы от него&quot;, — сказал он.Кроме того, предупредил Штерн, санкции против российского газа приведут к тяжелым последствиям. По мнению главы OMV, "устранение определенных источников" скажется на росте цен. При этом Штерн добавил, что его компания не планирует выходить из долгосрочного контракта с "Газпромом", который был подписан в 2018 году."Мы как промышленная компания обязаны гарантировать использование этих источников, если они разрешены законом", — сказал он.В марте прошлого года Россия перевела расчеты за газ для недружественных стран на рубли. Компании из некоторых стран — Болгарии, Польши, Финляндии, Нидерландов, Германии и Дании — отказались использовать эту схему, но OMV платит в соответствии с ней. В апреле сообщалось, что "Газпром" поставляет в Австрию 100 процентов законтрактованных объемов газа.
https://ria.ru/20230709/berbok-1883047302.html
австрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883052675_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_1a7b0746a3f513db4916ef8de81e55cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, австрия, россия, цены на нефть, omv, газпром, альфред штерн
Экономика, Австрия, Россия, Цены на нефть, OMV, Газпром, Альфред Штерн
Будут тяжелые последствия. В Австрии неожиданно высказались о России

Глава австрийской OMV Штерн заявил о намерении покупать газ у России, несмотря на санкции

© AFP 2023 / JOE KLAMARЗавод австрийского консерна OMV
Завод австрийского консерна OMV - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
Завод австрийского консерна OMV. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Австрийская компания OMV продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции, заявил ее глава Альфред Штерн в интервью Financial Times.
«

"До тех пор пока "Газпром" будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы от него", — сказал он.

Кроме того, предупредил Штерн, санкции против российского газа приведут к тяжелым последствиям. По мнению главы OMV, "устранение определенных источников" скажется на росте цен.
При этом Штерн добавил, что его компания не планирует выходить из долгосрочного контракта с "Газпромом", который был подписан в 2018 году.
"Мы как промышленная компания обязаны гарантировать использование этих источников, если они разрешены законом", — сказал он.
В марте прошлого года Россия перевела расчеты за газ для недружественных стран на рубли. Компании из некоторых стран — Болгарии, Польши, Финляндии, Нидерландов, Германии и Дании — отказались использовать эту схему, но OMV платит в соответствии с ней. В апреле сообщалось, что "Газпром" поставляет в Австрию 100 процентов законтрактованных объемов газа.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Бербок призвали вспомнить предупреждение Путина после ее слов о России
Вчера, 09:14
 
ЭкономикаАвстрияРоссияЦены на нефтьOMVГазпромАльфред Штерн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала