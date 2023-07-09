https://ria.ru/20230709/risk-1883037197.html

На Западе рассказали, чем рискуют США из-за поставок Киеву кассетных бомб

На Западе рассказали, чем рискуют США из-за поставок Киеву кассетных бомб - РИА Новости, 09.07.2023

На Западе рассказали, чем рискуют США из-за поставок Киеву кассетных бомб

США рискуют потерять "моральное превосходство" из-за передачи кассетных боеприпасов Украине, пишет журналист Sky News Марк Стоун. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T05:52

2023-07-09T05:52

2023-07-09T05:52

в мире

украина

сша

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_af9234671d24f7f8f9b54d3aef79134f.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США рискуют потерять "моральное превосходство" из-за передачи кассетных боеприпасов Украине, пишет журналист Sky News Марк Стоун."Америка рискует потерять свое моральное превосходство из-за поставок Украине вооружения, запрещенного большинством стран, так почему же мы поставляем его?" — задался вопросом корреспондент.По его словам, Белый дом понимает всю неоднозначность решения отправки Киеву кассетных снарядов. Автор добавил, что существует явный риск больших потерь среди мирного населения при использовании такого оружия.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей в течение долгого времени после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230709/postavki-1883034881.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев