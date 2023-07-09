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На Западе рассказали, чем рискуют США из-за поставок Киеву кассетных бомб - РИА Новости, 09.07.2023
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05:52 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/risk-1883037197.html
На Западе рассказали, чем рискуют США из-за поставок Киеву кассетных бомб
На Западе рассказали, чем рискуют США из-за поставок Киеву кассетных бомб - РИА Новости, 09.07.2023
На Западе рассказали, чем рискуют США из-за поставок Киеву кассетных бомб
США рискуют потерять "моральное превосходство" из-за передачи кассетных боеприпасов Украине, пишет журналист Sky News Марк Стоун. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T05:52
2023-07-09T05:52
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США рискуют потерять "моральное превосходство" из-за передачи кассетных боеприпасов Украине, пишет журналист Sky News Марк Стоун."Америка рискует потерять свое моральное превосходство из-за поставок Украине вооружения, запрещенного большинством стран, так почему же мы поставляем его?" — задался вопросом корреспондент.По его словам, Белый дом понимает всю неоднозначность решения отправки Киеву кассетных снарядов. Автор добавил, что существует явный риск больших потерь среди мирного населения при использовании такого оружия.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей в течение долгого времени после завершения боевых действий.
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в мире, украина, сша, киев
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На Западе рассказали, чем рискуют США из-за поставок Киеву кассетных бомб

Sky News: США рискуют потерять моральное превосходство из-за поставок кассетных бомб Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США рискуют потерять "моральное превосходство" из-за передачи кассетных боеприпасов Украине, пишет журналист Sky News Марк Стоун.
«
"Америка рискует потерять свое моральное превосходство из-за поставок Украине вооружения, запрещенного большинством стран, так почему же мы поставляем его?" — задался вопросом корреспондент.
По его словам, Белый дом понимает всю неоднозначность решения отправки Киеву кассетных снарядов. Автор добавил, что существует явный риск больших потерь среди мирного населения при использовании такого оружия.
При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей в течение долгого времени после завершения боевых действий.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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