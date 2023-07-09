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Глава МИД Украины провел разговор с госсекретарем США перед саммитом НАТО
Глава МИД Украины провел разговор с госсекретарем США перед саммитом НАТО - РИА Новости, 09.07.2023
Глава МИД Украины провел разговор с госсекретарем США перед саммитом НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter заявил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии саммита НАТО в РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T20:54
2023-07-09T20:54
2023-07-09T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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дмитрий кулеба
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter заявил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. "У меня состоялся продуктивный разговор с госсекретарем Блинкином в преддверии Вильнюса. Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, что его окончательные решения были бы выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности", - написал Кулеба в Twitter. Глава МИД Украины отметил, что также поблагодарил Блинкена за новый пакет помощи. США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
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Глава МИД Украины провел разговор с госсекретарем США перед саммитом НАТО
Глава МИД Украины Кулеба провел разговор с госсекретарем США Блинкеном перед саммитом НАТО