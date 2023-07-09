https://ria.ru/20230709/razgovor-1883148822.html

Глава МИД Украины провел разговор с госсекретарем США перед саммитом НАТО

Глава МИД Украины провел разговор с госсекретарем США перед саммитом НАТО - РИА Новости, 09.07.2023

Глава МИД Украины провел разговор с госсекретарем США перед саммитом НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter заявил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии саммита НАТО в РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T20:54

2023-07-09T20:54

2023-07-09T20:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вильнюс

дмитрий кулеба

энтони блинкен

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ce65d678bb55ebb76f146b49e540138e.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter заявил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. "У меня состоялся продуктивный разговор с госсекретарем Блинкином в преддверии Вильнюса. Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, что его окончательные решения были бы выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности", - написал Кулеба в Twitter. Глава МИД Украины отметил, что также поблагодарил Блинкена за новый пакет помощи. США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html

украина

сша

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вильнюс, дмитрий кулеба, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, игорь конашенков