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В Брянской области сбили две ракеты
В Брянской области сбили две ракеты - РИА Новости, 09.07.2023
В Брянской области сбили две ракеты
В Брянской области системы ПВО сбили две украинские ракеты, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T15:57
2023-07-09T15:57
2023-07-09T21:40
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
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РЯЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. В Брянской области системы ПВО сбили две украинские ракеты, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня силами ПВО Вооруженных сил России были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет", — написал он.Сейчас на месте работают оперативные службы, добавил Богомаз.В начале этой недели войска противника также атаковали поселок Белая Березка в Брянской области. Как заявил глава региона, произошло возгорание двух жилых домов, при этом из мирных жителей никто не пострадал.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230709/pvo-1883094501.html
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брянская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область
В Брянской области сбили две ракеты
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о двух сбитых системами ПВО украинских ракетах