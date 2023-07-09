https://ria.ru/20230709/pvo-1883116663.html

В Брянской области сбили две ракеты

В Брянской области сбили две ракеты - РИА Новости, 09.07.2023

В Брянской области сбили две ракеты

В Брянской области системы ПВО сбили две украинские ракеты, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T15:57

2023-07-09T15:57

2023-07-09T21:40

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

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РЯЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. В Брянской области системы ПВО сбили две украинские ракеты, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня силами ПВО Вооруженных сил России были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет", — написал он.Сейчас на месте работают оперативные службы, добавил Богомаз.В начале этой недели войска противника также атаковали поселок Белая Березка в Брянской области. Как заявил глава региона, произошло возгорание двух жилых домов, при этом из мирных жителей никто не пострадал.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230709/pvo-1883094501.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область