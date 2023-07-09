https://ria.ru/20230709/pvo-1883105200.html
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников - РИА Новости, 09.07.2023
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:39
2023-07-09T14:39
2023-07-09T14:39
специальная военная операция на украине
зайцево
соледар
пво
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлинское, Зайцево, Петровское и Соледар Донецкой народной республики, Золотаревка, Приволье, Дачное, Райгородка и Ковалевка Луганской народной республики" - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 453 украинских военных самолета, 241 вертолет, 4948 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 604 танка и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5396 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 547 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html
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зайцево, соледар, пво, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Соледар, ПВО, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников