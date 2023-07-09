https://ria.ru/20230709/pvo-1883105200.html

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников - РИА Новости, 09.07.2023

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T14:39

2023-07-09T14:39

2023-07-09T14:39

специальная военная операция на украине

зайцево

соледар

пво

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлинское, Зайцево, Петровское и Соледар Донецкой народной республики, Золотаревка, Приволье, Дачное, Райгородка и Ковалевка Луганской народной республики" - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 453 украинских военных самолета, 241 вертолет, 4948 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 604 танка и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5396 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 547 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html

зайцево

соледар

донецкая народная республика

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зайцево, соледар, пво, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика