Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области сработала система ПВО - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 09.07.2023 (обновлено: 15:04 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/pvo-1883094501.html
В Ростовской области сработала система ПВО
В Ростовской области сработала система ПВО - РИА Новости, 09.07.2023
В Ростовской области сработала система ПВО
В городе Донецке Ростовской области сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале мэр Роман Кураев. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T13:24
2023-07-09T15:04
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883096042_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_0ed4072d53bf7318f5cd6bef5b57a5a1.jpg
ВОЛГОГРАД, 9 июл — РИА Новости. В городе Донецке Ростовской области сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале мэр Роман Кураев.&quot;После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. &lt;...&gt; Слава богу, жертв нет, есть незначительные технические повреждения — кровли и так далее&quot;, — написал он.Мэр добавил, что сейчас проводит осмотр улиц, куда упали осколки, и пообещал устранить все повреждения.Около двух часов назад глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили в районе Керчи крылатую ракету. Пострадавших при этом также не было.Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории и наносят по ним ракетные удары. Так, в конце мая система ПВО перехватила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области.
https://ria.ru/20230709/raketa-1883086509.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883096042_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f8a2f7c245a7bad5735517993e56c60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области сработала система ПВО

Мэр Кураев сообщил о срабатывании системы ПВО в Донецке Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 июл — РИА Новости. В городе Донецке Ростовской области сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале мэр Роман Кураев.
«

"После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. <...> Слава богу, жертв нет, есть незначительные технические повреждения — кровли и так далее", — написал он.

Мэр добавил, что сейчас проводит осмотр улиц, куда упали осколки, и пообещал устранить все повреждения.
Около двух часов назад глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили в районе Керчи крылатую ракету. Пострадавших при этом также не было.
Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории и наносят по ним ракетные удары. Так, в конце мая система ПВО перехватила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области.
Зенитный ракетный комплекс ведет огонь по цели - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
В районе Керчи сбили крылатую ракету
Вчера, 12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала