https://ria.ru/20230709/pvo-1883094501.html
В Ростовской области сработала система ПВО
В Ростовской области сработала система ПВО - РИА Новости, 09.07.2023
В Ростовской области сработала система ПВО
В городе Донецке Ростовской области сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале мэр Роман Кураев. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T13:24
2023-07-09T13:24
2023-07-09T15:04
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 9 июл — РИА Новости. В городе Донецке Ростовской области сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале мэр Роман Кураев."После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. <...> Слава богу, жертв нет, есть незначительные технические повреждения — кровли и так далее", — написал он.Мэр добавил, что сейчас проводит осмотр улиц, куда упали осколки, и пообещал устранить все повреждения.Около двух часов назад глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили в районе Керчи крылатую ракету. Пострадавших при этом также не было.Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории и наносят по ним ракетные удары. Так, в конце мая система ПВО перехватила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области.
https://ria.ru/20230709/raketa-1883086509.html
ростовская область
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ростовская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области сработала система ПВО
Мэр Кураев сообщил о срабатывании системы ПВО в Донецке Ростовской области