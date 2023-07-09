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СК проверит пансионат в Новосибирской области после смерти ветерана - РИА Новости, 09.07.2023
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21:05 09.07.2023
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СК проверит пансионат в Новосибирской области после смерти ветерана
СК проверит пансионат в Новосибирской области после смерти ветерана - РИА Новости, 09.07.2023
СК проверит пансионат в Новосибирской области после смерти ветерана
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить условия в пансионате Новосибирской области после гибели там ветерана,... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T21:05
2023-07-09T21:05
происшествия
новосибирская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить условия в пансионате Новосибирской области после гибели там ветерана, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как отмечается в сообщении, накануне в эфире одного из телеканалов вышел сюжет о смерти в пансионате для пожилых граждан и инвалидов в Новосибирской области 98-летнего ветерана, которого госпитализировали из учреждения со следами насилия. Также сообщалось об иных фактах нарушения прав постояльцев. "Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Зарипову В. принять меры к проверке в рамках расследуемого уголовного дела информации о возможных дополнительных фактах противоправных действий в отношении престарелых граждан. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Ранее по факту смерти пожилого мужчины следователи возбудили уголовное дело.
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происшествия, новосибирская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит пансионат в Новосибирской области после смерти ветерана

Бастрыкин поручил проверить пансионат в Новосибирской области после смерти ветерана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить условия в пансионате Новосибирской области после гибели там ветерана, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается в сообщении, накануне в эфире одного из телеканалов вышел сюжет о смерти в пансионате для пожилых граждан и инвалидов в Новосибирской области 98-летнего ветерана, которого госпитализировали из учреждения со следами насилия. Также сообщалось об иных фактах нарушения прав постояльцев.
"Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Зарипову В. принять меры к проверке в рамках расследуемого уголовного дела информации о возможных дополнительных фактах противоправных действий в отношении престарелых граждан. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Ранее по факту смерти пожилого мужчины следователи возбудили уголовное дело.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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ПроисшествияНовосибирская областьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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