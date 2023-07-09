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Зеленскому рассказали о катастрофических последствиях провала ВСУ - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:10 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/proval-1883033216.html
Зеленскому рассказали о катастрофических последствиях провала ВСУ
Зеленскому рассказали о катастрофических последствиях провала ВСУ - РИА Новости, 09.07.2023
Зеленскому рассказали о катастрофических последствиях провала ВСУ
В случае провала контрнаступления ВСУ Зеленскому придется вступить в переговоры и "обменять" территории на мир, такое мнение высказал обозреватель британской... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T03:10
2023-07-09T03:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
восточная европа
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В случае провала контрнаступления ВСУ Зеленскому придется вступить в переговоры и "обменять" территории на мир, такое мнение высказал обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл."Есть риск, что если нынешнее контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет, то Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир", — написал Тисдалл.По мнению журналиста, поражение ВСУ приведет к "катастрофическим" последствиям, с которыми столкнется не только Украина, но и другие страны. Он предположил, что одним из результатов якобы может стать дестабилизация ситуации в Восточной Европе. Кроме того, поражение Киева повлияет и на тайваньский вопрос, считает Тисдалл.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. За все это время они не добились успеха ни на одном из направлений, но понесли большие потери как в живой силе, так и в технике.
https://ria.ru/20230709/prodlenie-1883030337.html
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в мире, украина, россия, восточная европа, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Восточная Европа, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленскому рассказали о катастрофических последствиях провала ВСУ

Guardian: провал контрнаступления ВСУ приведет к отказу Зеленского от территорий

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В случае провала контрнаступления ВСУ Зеленскому придется вступить в переговоры и "обменять" территории на мир, такое мнение высказал обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл.
"Есть риск, что если нынешнее контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет, то Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир", — написал Тисдалл.
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По мнению журналиста, поражение ВСУ приведет к "катастрофическим" последствиям, с которыми столкнется не только Украина, но и другие страны. Он предположил, что одним из результатов якобы может стать дестабилизация ситуации в Восточной Европе. Кроме того, поражение Киева повлияет и на тайваньский вопрос, считает Тисдалл.
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. За все это время они не добились успеха ни на одном из направлений, но понесли большие потери как в живой силе, так и в технике.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВосточная ЕвропаВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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