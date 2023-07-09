https://ria.ru/20230709/proval-1883033216.html

Зеленскому рассказали о катастрофических последствиях провала ВСУ

Зеленскому рассказали о катастрофических последствиях провала ВСУ - РИА Новости, 09.07.2023

Зеленскому рассказали о катастрофических последствиях провала ВСУ

В случае провала контрнаступления ВСУ Зеленскому придется вступить в переговоры и "обменять" территории на мир, такое мнение высказал обозреватель британской... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T03:10

2023-07-09T03:10

2023-07-09T03:10

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В случае провала контрнаступления ВСУ Зеленскому придется вступить в переговоры и "обменять" территории на мир, такое мнение высказал обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл."Есть риск, что если нынешнее контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет, то Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир", — написал Тисдалл.По мнению журналиста, поражение ВСУ приведет к "катастрофическим" последствиям, с которыми столкнется не только Украина, но и другие страны. Он предположил, что одним из результатов якобы может стать дестабилизация ситуации в Восточной Европе. Кроме того, поражение Киева повлияет и на тайваньский вопрос, считает Тисдалл.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. За все это время они не добились успеха ни на одном из направлений, но понесли большие потери как в живой силе, так и в технике.

https://ria.ru/20230709/prodlenie-1883030337.html

https://ria.ru/20230709/nato-1883030465.html

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в мире, украина, россия, восточная европа, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины