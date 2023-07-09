https://ria.ru/20230709/proval-1883033216.html
Зеленскому рассказали о катастрофических последствиях провала ВСУ
Зеленскому рассказали о катастрофических последствиях провала ВСУ - РИА Новости, 09.07.2023
Зеленскому рассказали о катастрофических последствиях провала ВСУ
В случае провала контрнаступления ВСУ Зеленскому придется вступить в переговоры и "обменять" территории на мир, такое мнение высказал обозреватель британской... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T03:10
2023-07-09T03:10
2023-07-09T03:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
восточная европа
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В случае провала контрнаступления ВСУ Зеленскому придется вступить в переговоры и "обменять" территории на мир, такое мнение высказал обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл."Есть риск, что если нынешнее контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет, то Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир", — написал Тисдалл.По мнению журналиста, поражение ВСУ приведет к "катастрофическим" последствиям, с которыми столкнется не только Украина, но и другие страны. Он предположил, что одним из результатов якобы может стать дестабилизация ситуации в Восточной Европе. Кроме того, поражение Киева повлияет и на тайваньский вопрос, считает Тисдалл.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. За все это время они не добились успеха ни на одном из направлений, но понесли большие потери как в живой силе, так и в технике.
https://ria.ru/20230709/prodlenie-1883030337.html
https://ria.ru/20230709/nato-1883030465.html
украина
россия
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ebe6dd5f4fab0c4c99d7ea99751bdf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, восточная европа, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Восточная Европа, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленскому рассказали о катастрофических последствиях провала ВСУ
Guardian: провал контрнаступления ВСУ приведет к отказу Зеленского от территорий