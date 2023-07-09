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Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение главарей "Азова"* на Украину - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:51 09.07.2023 (обновлено: 20:58 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/postavki-1883129202.html
Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение главарей "Азова"* на Украину
Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение главарей "Азова"* на Украину - РИА Новости, 09.07.2023
Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение главарей "Азова"* на Украину
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом деструктивность курса Анкары на продолжение военной помощи Киеву и... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T17:51
2023-07-09T20:58
в мире
турция
украина
киев
специальная военная операция на украине
россия
анкара (провинция)
сергей лавров
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом деструктивность курса Анкары на продолжение военной помощи Киеву и ситуацию с возвращением главарей "Азова"* на Украину, сообщается на сайте дипведомства. "Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям", — говорится в заявлении.Отмечается, что Лавров и Фидан также обменялись мнениями по региональной обстановке, включая ситуацию вокруг возвращения главарей "Азова" на Украину.В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. На следующий день глава киевского режима заявил, что в Киев из Стамбула летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возвращение командиров "Азова" на Украину стало нарушением условий имевшихся договоренностей. По его словам, указанные лица, согласно соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом чиновник отметил, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.В сентябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после обмена пленными с Киевом удалось освободить 56 человек, из которых 55 — военнослужащие: пятеро из них — из Донбасса, остальные — служащие российских войск. Украине передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов".О состоявшемся обмене сообщал и Эрдоган. В январе газета Hurriyet со ссылкой на источники писала, что азовцы до сих пор находились в Турции, что, как отмечалось, было требованием России.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230708/bespilotniki-1883006342.html
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
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украина
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в мире, турция, украина, киев, россия, анкара (провинция), сергей лавров, вооруженные силы украины, хакан фидан, дмитрий песков, нато
В мире, Турция, Украина, Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Анкара (провинция), Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Хакан Фидан, Дмитрий Песков, НАТО
Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение главарей "Азова"* на Украину

Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом возвращение главарей "Азова" на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом деструктивность курса Анкары на продолжение военной помощи Киеву и ситуацию с возвращением главарей "Азова"* на Украину, сообщается на сайте дипведомства.
"Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что Лавров и Фидан также обменялись мнениями по региональной обстановке, включая ситуацию вокруг возвращения главарей "Азова" на Украину.
В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. На следующий день глава киевского режима заявил, что в Киев из Стамбула летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возвращение командиров "Азова" на Украину стало нарушением условий имевшихся договоренностей. По его словам, указанные лица, согласно соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом чиновник отметил, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.
В сентябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после обмена пленными с Киевом удалось освободить 56 человек, из которых 55 — военнослужащие: пятеро из них — из Донбасса, остальные — служащие российских войск. Украине передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов".
О состоявшемся обмене сообщал и Эрдоган. В январе газета Hurriyet со ссылкой на источники писала, что азовцы до сих пор находились в Турции, что, как отмечалось, было требованием России.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаКиевРоссияАнкара (провинция)Сергей ЛавровВооруженные силы УкраиныХакан ФиданДмитрий ПесковНАТО
 
 
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