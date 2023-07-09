https://ria.ru/20230709/postavki-1883034881.html

В ЕП спрогнозировали, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб

В ЕП спрогнозировали, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб - РИА Новости, 09.07.2023

В ЕП спрогнозировали, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб

Поставка Киеву кассетных боеприпасов навредит мирным жителям Украины, написал депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T04:30

2023-07-09T04:30

2023-07-09T07:57

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Поставка Киеву кассетных боеприпасов навредит мирным жителям Украины, написал депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter."Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще", — высказался политик.По его мнению, ООН должна "вмешаться и остановить это безумие".Уоллес не раз критиковал антироссийскую политику ЕС, призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей в течение долгого времени после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230707/zakharova-1882911154.html

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в мире, украина, киев, сша, европарламент, оон