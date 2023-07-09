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В ЕП спрогнозировали, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб - РИА Новости, 09.07.2023
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04:30 09.07.2023 (обновлено: 07:57 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/postavki-1883034881.html
В ЕП спрогнозировали, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб
В ЕП спрогнозировали, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб - РИА Новости, 09.07.2023
В ЕП спрогнозировали, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб
Поставка Киеву кассетных боеприпасов навредит мирным жителям Украины, написал депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T04:30
2023-07-09T07:57
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Поставка Киеву кассетных боеприпасов навредит мирным жителям Украины, написал депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter.&quot;Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще&quot;, — высказался политик.По его мнению, ООН должна "вмешаться и остановить это безумие".Уоллес не раз критиковал антироссийскую политику ЕС, призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей в течение долгого времени после завершения боевых действий.
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в мире, украина, киев, сша, европарламент, оон
В мире, Украина, Киев, США, Европарламент, ООН
В ЕП спрогнозировали, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб

Депутат ЕП Уоллес: главными жертвами переданных Киеву кассетных боеприпасов будут украинцы

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Поставка Киеву кассетных боеприпасов навредит мирным жителям Украины, написал депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter.
«

"Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще", — высказался политик.

По его мнению, ООН должна "вмешаться и остановить это безумие".
Уоллес не раз критиковал антироссийскую политику ЕС, призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.
При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей в течение долгого времени после завершения боевых действий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Захарова напомнила слова Псаки о кассетных боеприпасах
7 июля, 23:41
 
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