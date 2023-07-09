https://ria.ru/20230709/pomosch-1883098754.html

Франция заявила о подготовке новых поставок военной помощи Украине

Франция заявила о подготовке новых поставок военной помощи Украине - РИА Новости, 09.07.2023

Франция заявила о подготовке новых поставок военной помощи Украине

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила в эфире радиостанции RFI, что страна усилит военную поддержку Украины, готовятся новые поставки помощи. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T13:59

2023-07-09T13:59

2023-07-09T14:00

специальная военная операция на украине

украина

катрин колонна

франция

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила в эфире радиостанции RFI, что страна усилит военную поддержку Украины, готовятся новые поставки помощи. "Поддержка, которую мы оказываем, направлена на то, чтобы во взаимодействии с нашими союзниками и партнерами обеспечивать потребности, высказанные украинскими властями... Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета самых насущных потребностей, высказанных Украиной", - сказала Колонна. Колонна также добавила, что Франция работает с партнерами над определением гарантий безопасности, которые могли бы предоставить Украине не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в НАТО. Предстоящий же саммит в Вильнюсе, по словам главы МИД, должен наполнить конкретным содержанием перспективу вступления Украины в альянс. "Мы хотим, чтобы Вильнюсский саммит дал возможность закрепить поддержку Украины со стороны альянса на долгосрочной основе и придать конкретное содержание ее перспективе вступления в НАТО", - подчеркнула глава дипведомства. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и напоминает, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230707/pomosch-1882902524.html

https://ria.ru/20230703/germaniya-1881967794.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

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украина, катрин колонна, франция, в мире