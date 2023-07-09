https://ria.ru/20230709/pomosch-1883092519.html
Греция передаст гуманитарную помощь для жителей новых регионов России
Греция передаст гуманитарную помощь для жителей новых регионов России - РИА Новости, 09.07.2023
Греция передаст гуманитарную помощь для жителей новых регионов России
Греческая делегация намерена привезти в Крым гуманитарную помощь для жителей новых регионов России, сообщил заместитель председателя комитета крымского... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T12:59
2023-07-09T12:59
2023-07-09T12:59
россия
греция
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Греческая делегация намерена привезти в Крым гуманитарную помощь для жителей новых регионов России, сообщил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, глава региональной национально-культурной автономии греков "Таврида" Иван Шонус. "К нам обратились общественники и депутаты из Греции с желанием привезти в Крым гуманитарный груз для жителей новых регионов России", - сказал Шонус. По его словам, в настоящее время прорабатываются сроки приезда делегации и программа пребывания. Ранее сообщалось, что общественник из Германии Хайнрих Гинц прибыл в Крым с гуманитарным грузом от неравнодушных жителей ФРГ, помощь передадут жителям Херсонской области. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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россия, греция, общество, республика крым
Россия, Греция, Общество, Республика Крым
Греция передаст гуманитарную помощь для жителей новых регионов России
Депутат Шонус: греческая делегация привезет в Крым гуманитарную помощь для новых регионов